Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян может стать участником третьего сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS)

Об этом он заявил Union Boxing Promotion. Организатор Всемирной боксерской суперсерии Калле Зауэрланд ранее говорил, что турнир может пройти в четырех дивизионах, в том числе и в наилегчайшем весе, где выступает Далакян. 32-летний украинский боксер отметил, что готов стать участником WBSS, если получится побороться за звание абсолютного чемпиона мира. Он сказал, что мечтает проводить объединительные бои. Если на кону турнира будет стоять титул абсолютного чемпиона мира, то он будет максимально мотивирован продемонстрировать свои лучшие навыки.

«Безусловно, моей целью будет победа в турнире. Но пока я сосредоточен на ближайшей цели - четвертой защите чемпионского титула», - отметил Далакян. Защищать титул украинец будет в Киеве против венесуэльского боксёра Хосбера Переса. Поединок пройдет 8 февраля в КВЦ "Парковый".

Далакян провел в профессионалах 19 боёв, во всех одержав победы, 14 нокаутом. Кроме этого, он занимает 5 позицию в рейтинге BoxRec.

Напомним, что чемпионом в первом сезоне Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжёлом весе стал Александр Усик, который в финале победил россиянина Мурата Гассиева. Во втором сезоне в финале сойдутся Майрис Бриедис и Юниер Дортикос.

Всемирная боксерская суперсериия берёт своё начало в 2017 году. Её создатели Калле Зауэрланд и Ричард Шафер учредили призовой фонд в размере 50 миллионов евро. Победитель турнира получает 10 миллионов евро и Кубок Мохаммеда Али.

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