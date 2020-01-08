Відомий британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що в житті немає нічого неможливого

«Коли хто-небудь говорить, що вам не під силу, подивіться на це і згадайте, що немає нічого неможливого. Це я при вазі понад 400 фунтів (181,4 кг — прим. ред)», — написав Ф'юрі в Instagram, коментуючи своє фото.

Зазначимо, що Ф'юрі на два роки переривав професійну кар'єру, мав серйозні проблеми з наркотиками і алкоголем, але зумів повернутися на ринг.

Нещодавно ми писали, що боксер Тайсон Ф'юрі образив претендента на чемпіонський пояс за версією WBO – українця Олександра Усика.

Агресію у британця викликала пропозиція президента WBO Пако Валькарселя провести бій між Ф'юрі та узбекистанським боксером Баходиром Жалоловым. У відповідь Ф'юрі різко висловився, обізвавши Усика бомжем.

"Може бути, я б послухав вас, якби ви не прибрали мене з першого місця рейтингу WBO! Якщо б ви не поставили вище мене якогось бомжа з важкої ваги, який провів лише один бій у надважкій вазі, тоді ви б могли мені вказувати", – сказав Ф'юрі, чиї слова наводить BoxingScene.

Крім того, ми писали, що британець Тайсон Ф'юрі вважається фаворитом повторного поєдинку проти американського чемпіона Деонтея Вайлдера.

Бій відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі.

Поєдинок підтверджений офіційно, а права прийняти мегафайт удостоїлася арені MGM Grand.

Аналітики віддають Циганському королю зовсім невелику перевагу. Ставки на перемогу Ф'юрі приймаються з коефіцієнтом 1,73. Показники на успіх Вайлдера досягають рівня 2,10. А нічийний результат оцінюється котируванням 19,00.

Нагадаємо, що тренер Ф'юрі розповів про повернення Кличка на ринг.

Як повідомляла Politeka, Ф'юрі раптово накинувся на Усика.

Також Politeka писала, про реванш Уайлдер – Ф'юрі: експерти назвали фаворита супербою.