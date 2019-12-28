Британец Тайсон Фьюри считается фаворитом повторного поединка против американского чемпиона Деонтея Уайлдера

Бой состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

Бой был подтвержден официально, а права принять мегафайт удостоилась арена MGM Grand.

Аналитики отдают Цыганскому королю совсем небольшое преимущество. Ставки на победу Фьюри принимаются с коэффициентом 1,73. Показатели на успех Уайлдера достигают уровня 2,10. А ничейный исход оценивается котировкой 19,00.

К слову, чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа собирается провести защиты титулов против Кубрата Пулева и Александра Усика, а также встретиться с победителем реванша Деонтей Уайлдер– Тайсон Фьюри

«Это как во властелине колец, осталось последнее кольцо. Давайте это устроим, сотворим историю. Мы в одной эпохе, в одном весе, мы должны встретиться до конца 2020 года. Особенно вопрос к Уайлдеру, ведь именно у него последний титул.

Что касается Усика и Пулева, то не встретившись с одним из них я могу лишиться титула. Лучше я проведу эти бои и защищу пояса, чем лишусь одного из них».

Напомним, про реванш Уайлдер — Фьюри: британец раскрыл дату исторического боя.

Как сообщала Politeka, Уайлдер жестко раскритиковал Джошуа в реванше с Руисом.

Также Politeka писала, что Уайлдер заговорил о бое с Кличко, пригрозив избиением.