Боксер Тайсон Фьюри оскорбил претендента на чемпионский пояс по версии WBO – украинца Александра Усика

Агрессию у британца вызвало предложение президента WBO Пако Валькарселя провести бой между Фьюри и узбекистанским боксером Баходиром Жалоловым. В ответ Фьюри резко высказался, обозвав Усика бомжом.

"Может быть, я бы послушал вас, если бы вы не убрали меня с первого места рейтинга WBO! Если бы вы не поставили выше меня какого-то бомжа из тяжелого веса, который провел лишь один бой в супертяжах, тогда вы бы могли мне указывать", – сказал Фьюри, чьи слова приводит BoxingScene.

Валькарсель заявил, что лишение Тайсона Фьюри статуса обязательного претендента было вызвано его контрактными обязательствами, которые не позволяют ему в ближайшем будущем драться за титул WBO или же с соперниками из рейтинга организации.

"Чемп, мы тебя очень уважаем, но ты сейчас недоступен... В этом причина того, почему WBO убрало тебя из рейтингов. Кстати, чемп, удачи!", – отметил Валькарсель.

К слову, бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик посетил объединительный бой Александра Гвоздика против Артура Бетербиева.

Накануне украинский боксер в Чикаго успешно дебютировал в супертяжелом дивизионе, после чего отправился в Филадельфию, где поприсутствовал на поединке своего соотечественника, в котором тот потерпел досрочное поражение, потеряв свой пояс WBC.

Перед боем произошел забавный случай с участием Александра Усика, когда он неожиданно столкнулся с, возможно, своим будущим соперником — британским боксером Тайсоном Фьюри

Линейный чемпион хэвивейта проходил по залу и, заметив украинца, направился к нему, чтобы поприветствовать. Спортсмены пожали друг другу руки, после чего британец не упустил возможности подколоть дебютанта супертяжелого веса, в шутку оценив его готовность к новой весовой категории.

«Привет, чемпион! Как ты? Встань, дай я посмотрю, насколько ты большой», — сказал Фьюри, начав «прощупывать» украинца.

Напомним, ранее Усик назвал личный топ боксеров мира.

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