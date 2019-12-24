Тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри ШугарХилл Стюард оценил шансы возвращения в бокс Владимира Кличко

"Это его дело. У Кличко была долгая карьера, но как боксер он не получил большого урона. Как по мне, последний бой Кличко (против Энтони Джошуа – Ред.) был величайшим в его карьере. Люди будут помнить о нем благодаря этому поединку, поскольку Владимир показал сердце. В этом бою Кличко много чего продемонстрировал впервые. Возможно, он больше всего гордится поединком с Джошуа. Он не выглядел старым и уставшим, было видно, что у него есть резервы. Он ни на секунду не выключался из борьбы вплоть до остановки", – сказал Хилл в интервью World Boxing News.

Отвечая на вопрос о вероятном возвращении украинца в ринг, американский наставник заявил, что Владимир Кличко всегда будет оставаться влиятельным игроком среди крупных боксеров.

"Это ведь Кличко. Вряд ли вы можете сказать, что о Владимире можно забыть, поскольку он до сих пор способен тягаться с крупными парнями. Он и сам крупный парень!" – добавил тренер Тайсона Фьюри.

К слову, Владимир Кличко решил снова вернуться на ринг.

Он даже предложил своим поклонникам выбрать для него соперника.

Боксер в супертяжелом весе решил даже к этому вопросу подключить своих поклонников и на своей странице в социальной сети Twitter разместил пост с просьбой помочь ему выбрать для боя нового соперника.

В общей сложности, Владимир создал три опроса для всех желающих, в которых фигурировали следующие имена: Фьюри, реванш с Джошуа или бой с Уайлдером.

Больше всего лайков от подписчиков собрал пост, в котором фигурирует имя британского боксера Тайсона Фьюри, который победил украинца в 2015 году.

Насколько такое желание вернуться на ринг Владимира Кличко является серьезным, пока неизвестно. Вероятно, что он хочет побить известный во всем мире рекорд боксёра Джорджа Формана. Он отличился тем, что стал чемпионом мира в супертяжелом весе в возрасте 45 лет.

"Могу ли я драться? Да. Я держу этот вариант открытым. Это не возвращение, чтобы вернуться и сломать кому-то челюсть. Это возвращение, чтобы побить рекорд", – признавался как-то Кличко.

Напомним, Усик уничтожил Кличко в спарринге.

Как сообщала Politeka, Кличко назвал главную причину, из-за которой он вернется на профиринг.

Также Politeka писала, про экс-невеста Кличко резко сменила имидж и ошарашила новой внешностью.