Известный британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что в жизни нет ничего невозможного

«Когда кто-нибудь говорит, что вам что-либо не под силу, посмотрите на это и вспомните, что нет ничего невозможного. Это я при весе более 400 фунтов (181,4 кг — прим. ред)», — написал Фьюри в Instagram, комментируя свое фото.

Отметим, что Фьюри на два года прерывал профессиональную карьеру, имел серьезные проблемы с наркотиками и алкоголем, но сумел вернуться на ринг.

Недавно мы писали, что боксер Тайсон Фьюри оскорбил претендента на чемпионский пояс по версии WBO – украинца Александра Усика.

Агрессию у британца вызвало предложение президента WBO Пако Валькарселя провести бой между Фьюри и узбекистанским боксером Баходиром Жалоловым. В ответ Фьюри резко высказался, обозвав Усика бомжом.

"Может быть, я бы послушал вас, если бы вы не убрали меня с первого места рейтинга WBO! Если бы вы не поставили выше меня какого-то бомжа из тяжелого веса, который провел лишь один бой в супертяжах, тогда вы бы могли мне указывать", – сказал Фьюри, чьи слова приводит BoxingScene.

Кроме того, мы писали, что британец Тайсон Фьюри считается фаворитом повторного поединка против американского чемпиона Деонтея Уайлдера.

Бой состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

Поединок подтвержден официально, а права принять мегафайт удостоилась арена MGM Grand.

Аналитики отдают Цыганскому королю совсем небольшое преимущество. Ставки на победу Фьюри принимаются с коэффициентом 1,73. Показатели на успех Уайлдера достигают уровня 2,10. А ничейный исход оценивается котировкой 19,00.

Напомним, что тренер Фьюри рассказал о возвращении Кличко на ринг.

Как сообщала Politeka, Фьюри внезапно набросился на Усика.

Также Politeka писала, про реванш Уайлдер – Фьюри: эксперты назвали фаворита супербоя.