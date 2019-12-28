Британець Тайсон Ф'юрі вважається фаворитом повторного поєдинку проти американського чемпіона Деонтея Вайлдера

Бій відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі.

Бій був підтверджений офіційно, а право прийняти мегафайт має арена MGM Grand.

Аналітики віддають Циганському королю зовсім невелику перевагу. Ставки на перемогу Ф'юрі приймаються з коефіцієнтом 1,73. Показники на успіх Вайлдера досягають рівня 2,10. А нічийний результат оцінюється котируванням 19,00.

До речі, чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа збирається провести захист титулів проти Кубрата Пулєва та Олександра Усика, а також зустрітися з переможцем реваншу Деонтей Вайлдер– Тайсон Ф'юрі

«Це як у володарі кілець, залишилося останнє кільце. Давайте це зробимо, створимо історію. Ми в одній епосі, в одній вазі, ми повинні зустрітися до кінця 2020 року. Особливо питання до Вайлдеру, адже саме у нього останній титул.

Що стосується Усика та Пулєва, то не зустрівшись з одним з них я можу позбутися титулу. Краще я проведу ці бої і захищу пояси, ніж втрачу одного з них».

Нагадаємо, про реванш Уайлдер — Ф'юрі: британець розкрив дату історичного бою.

Як повідомляла Politeka, Уайлдер жорстко розкритикував Джошуа в реванші з Руїсом.

Також Politeka писала, що Уайлдер заговорив про бій з Кличком, погрожуючи побиттям.