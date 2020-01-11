Украинский боксер Александр Усик грозно обратился к фанатам, которые его критикуют

Спортсмен заявил, что готов встретится с хейтерами, чтобы лично выслушать нелестные слова в свой адрес.

"Друзья, злые, которые мне пишут какую-то шляпу. Меня это не задевает и не злит. Тем более, это не изменит мое мнение, которое у меня устоялось на протяжении долгого времени моей жизни. От того, что вы будете меня обзывать или писать какие-то гадости, я не стану лучше или хуже. Давайте договоримся: если у вас есть ко мне какие-то претензии, мы соберемся, и все желающие, которые хотят сказать мне то, что обо мне думают, сделают это в лицо. Это же намного приятнее, чем писать какую-то х*рню", – сказал Усик во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

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Осенью 2019 года фанаты начали писать обидные комментарии, высмеяв спортсмена и его товарищей за их наряды.

«Усик похож на клоуна в этом прикиде», «А ваших размеров не было?», «Как те селяне приблатненные», «Саня, заправь рубашку!», «Ох и стиль... Колхоз сплошной. В соседнее село на дискотеку в самый раз!», «Как колхозники на танцы нарядились», - отметили подписчики.

В свою очередь Александр Усик не мог не отреагировать на неприятные высказывания, обратившись к фанатам в прямом эфире в социальной сети.

«Ребята, хочу выразить недовольство по поводу своего последнего поста. Людям не понравился наш стиль. Не всем, конечно - многим нравится. Знаете, что я вам хочу сказать? Идите гуляйте! Мы были в таком стиле в Монако, в казино. Если кто-то будет писать плохие комментарии на моих друзей, я вас найду и одену так же, как был одет я. Так что держитесь, всем добра», - заявил Усик.

При этом боксер посоветовал всем недовольным писать подобные вещи ему в личные сообщение, но не обижаться, если он ответит плохо.

К одному же подписчику спортсмен обратился персонально: «Шкет, а тебя я поймаю и заверну в клеенку, если ты будешь писать плохие вещи».

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