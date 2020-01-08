Украинский боксер Александр Усик с огромной вероятностью проведет бой с Дереком Чисорой 28 марта в Лондоне на "О2-Арене"

"Переговоры сторон продолжаются. Все будет ясно в ближайшие недели. Мы все еще ждем разъяснений от боксерских организаций о том, в каком порядке боксеры защищают свои титулы. Дата 7 марта практически нереальна. Зато мы забронировали на 28 марта "О2-Арену", – приводит слова промоутера Эдди Хирна Sky Sports.

Недавно мы писали, что букмекеры изменили котировки на результат потенциального боя Александра Усика против Энтони Джошуа.

Поставить на победу Энтони теперь можно с коэффициентом 1,50 (было 1,20). Триумф же Усика оценивается показателем 2,50 (было – 4,55). Коэффициент на ничью также резко упал и достигает уровня 21,00 (было 25,00).

К слову, менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас, предложил британцу Энтони Джошуа провести бой против своего клиента.

«Во-первых, мои поздравления! Энтони, ты провел очень умный поединок. Во-вторых, похоже, у тебя есть кое-что, что принадлежит Усику... Но это твой выбор и твое решение – принять вызов или избежать его и обойти стороной, чтобы игнорировать конкуренцию. Независимо от того, что ты будешь делать, болельщики будут знать, кто есть кто. В любом случае, Энтони, отдохни, как ты того заслуживаешь», – написал Климас в инстаграме.

Напомним, Усик поразил необычным трюком, впечатляющее видео.

Как сообщала Politeka, неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым.

Также Politeka писала, что жена Усика произвела фурор откровенными фото.