Украинский боксер Александр Усик с огромной вероятностью проведет бой с Дереком Чисорой 28 марта в Лондоне на "О2-Арене"

"Переговоры сторон продолжаются. Все будет ясно в ближайшие недели. Мы все еще ждем разъяснений от боксерских организаций о том, в каком порядке боксеры защищают свои титулы. Дата 7 марта практически нереальна. Зато мы забронировали на 28 марта "О2-Арену", – приводит слова промоутера Эдди Хирна Sky Sports.

усик, чисора

Недавно мы писали, что букмекеры изменили котировки на результат потенциального боя Александра Усика против Энтони Джошуа.

Поставить на победу Энтони теперь можно с коэффициентом 1,50 (было 1,20). Триумф же Усика оценивается показателем 2,50 (было – 4,55). Коэффициент на ничью также резко упал и достигает уровня 21,00 (было 25,00).

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К слову, менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас, предложил британцу Энтони Джошуа провести бой против своего клиента.

Джошуа - Усик

«Во-первых, мои поздравления! Энтони, ты провел очень умный поединок. Во-вторых, похоже, у тебя есть кое-что, что принадлежит Усику... Но это твой выбор и твое решение – принять вызов или избежать его и обойти стороной, чтобы игнорировать конкуренцию. Независимо от того, что ты будешь делать, болельщики будут знать, кто есть кто. В любом случае, Энтони, отдохни, как ты того заслуживаешь», – написал Климас в инстаграме.

Напомним, Усик поразил необычным трюком, впечатляющее видео.

Как сообщала Politeka, неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым.

Также Politeka писала, что жена Усика произвела фурор откровенными фото.