Співачка Ані Лорак і телеведуча Регіна Тодоренко показали, як потрібно ставати на шпагат: ще трохи і артистки досягнуть рівня скандальної балерини Анастасії Волочкової

Показові фото вправ на розтяжку зірки розмістили на своїх сторінках в Instagram, передає Politeka.net.

Так, 41-річна Ані Лорак в чорних лосинах і спортивному топі задерла свою ногу вище голови, продемонструвавши не лише відмінну розтяжку у вертикальному шпагаті, але і розкішну фігуру.

Зірка стала біля шведської стінки і розповіла, що треба себе покращувати себе. У кадрі Лорак постала з мінімумом макіяжу і з зібраним у недбалий пучок волоссям.

29-річна Регіна Тодоренко теж показала чудеса розтяжки, похвалившись вертикальним шпагатом прямо у дверному прорізі.

У підписі до фото телеведуча також розсекретила свою вагу: зараз вона становить 58 кілограмів, але, як зізнається Тодоренко, вона прагне важити 54-55 кг.

Раніше Тодоренко зізнавалася, що на заняття спортом її мотивує її чоловік Влад Топалов: йому навіть вдалося затягнути Регіну в зал на тренування відразу після святкування Нового року. Тоді телеведуча показала пікантне фото, задерши ногу на плечі чоловіка і пожартувала, що в 2020 році стане "майстром спорту з шпагату".

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