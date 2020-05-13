Певица Ани Лорак и телеведущая Регина Тодоренко показали, как нужно становиться на шпагат: еще немного и артистки достигнут уровня скандальной балерины Анастасии Волочковой

Показательные фото упражнений на растяжку звезды разместили на своих страничках в Instagram, передает Politeka.net.

Так, 41-летняя Ани Лорак в черных лосинах и спортивном топе задрала свою ногу выше головы, продемонстрировав не только впечатляющую растяжку в вертикальном шпагате, но и роскошную фигуру.

Звезда стала возле шведской стенки и рассказала, что нужно себя улучшать себя. В кадре Лорак предстала с минимумом макияжа и с собранными в небрежный пучок волосами.

29-летняя Регина Тодоренко тоже показала чудеса растяжки, похваставшись вертикальным шпагатом прямо в дверном проеме.

В подписи к фото телеведущая также рассекретила свой вес: сейчас он составляет 58 килограммов, но, как признается Тодоренко, она стремится весить 54-55 кг.

Ранее Тодоренко признавалась, что на занятия спортом ее мотивирует ее муж Влад Топалов: ему даже удалось затянуть Регину в зал на тренировку сразу после празднования Нового года. Тогда телеведущая показала пикантное фото, задрав ногу на плече мужа и пошутила, что в 2020 году станет "мастером спорта по шпагату".

Напомним, Ани Лорак в домашнем виде не смогла скрыть располневшую фигуру: "Все похудение насмарку!"

Как сообщала Politeka, Каменских, Лобода, Тодоренко и другие звезды ошеломили видом во время тренировки.

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