Американська фітнес-модель Ана Чері завдяки своїм видатним формам заробила любов мільйонів шанувальників з усього світу

Красуня часто публікує на своїй сторінці в Instagram пікантні кадри, на яких красується в різних спокусливих нарядах, повідомляє Politeka.net.

Ана Чері є фітнес-тренером, вона активно займається спортом і навіть встигла запустити власну лінію спортивного одягу для тренувань. Дівчина є головною моделлю власного бренду, позуючи на камеру в коротких топіках, обтягуючих спортивках і лосинах, які підкреслюють всі її принади.

Нещодавно Чері розмістила на сторінці свого бренду цілий фотосет, на якому демонструє не тільки вбрання, але і всі деталі фігури: пишні груди, круті стегна і розкішну п'яту точку.

Раніше Ана Чері вирішила повеселитися під час нової фотосесії і постала перед камерою в одній лише сіточці, що ледве прикриває її достоїнства. Ана блиснула досить пишними формами і не посоромилася показати зайве.

Чорна сітка з камінчиками вдало поєднувалась із зачіскою – недбало зав'язаним пучком з парою пасм, що вибилися з-під нього. Легкий макіяж Ани вдало підкреслив її засмаглу шкіру.

Нагадаємо, молода фітнес-модель Соммер Рей вразила неймовірною фігурою: "Втерла носа Ані Чері і Демі Роуз".

Як повідомляла Politeka, засмагла Ана Чері показала, що ховає під коротенькою сорочкою: "Зухвала крихітка".

Також Politeka писала, що розкута Ана Чері звела з розуму ідеальними формами в прозорій білизні.