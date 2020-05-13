Американская фитнес-модель Ана Чери благодаря своим выдающимся формам заработала любовь миллионов поклонников со всего мира
Красотка часто публикует на своей странице в Instagram пикантные кадры, на которых красуется в разных соблазнительных нарядах, сообщает Politeka.net.
"В зоне риска квартиры": как пострадают украинцы после масштабного слива личных данных, детали скандала с "Дієй"
Дан Балан взбудоражил любовным посланием для Кароль, Тина не сдержалась: «Каждый раз плачу»
Роскошная Джей Ло потрясла дерзкой позой, широко расставив ноги: "Это слишком..."
Прославленный повар Гордон Рамзи выдал секрет идеального шашлыка: «По пять минут…»
Ана Чери является фитнес-тренером, она активно занимается спортом и даже успела запустить собственную линейку спортивной одежды для тренировок. Девушка является главной моделью собственного бренда, позируя на камеру в коротких топиках, обтягивающих спортивках и лосинах, которые подчеркивают все ее прелести.
Недавно Чери разместила на страничке своего бренда целый фотосет, на котором демонстрирует не только наряды, но и все детали фигуры: пышную грудь, крутые бедра и роскошную пятую точку.
Ранее Ана Чери решила повеселиться во время новой фотосессии и предстала перед камерой в одной лишь сеточке, едва прикрывающей ее достоинства. Ана сверкнула довольно пышными формами и не постеснялась показать лишнее.
Черная сетка с камушками удачно сочеталась с прической – небрежно завязанным пучком с парой выбившихся из-под него прядей. Легкий макияж Аны удачно подчеркнул ее загорелую кожу.
Напомним, молодая фитнес-модель Соммер Рэй впечатлила невероятной фигурой: "Утерла нос Ане Чери и Деми Роуз".
Как сообщала Politeka, загорелая Ана Чери показала, что прячет под коротенькой рубашкой: "Дерзкая малышка".
Также Politeka писала, что раскрепощенная Ана Чери свела с ума идеальными формами в прозрачном белье.