Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95", показала свою гнучкість на тлі прекрасного пейзажу

На своїй сторінці в Instagram артистка, яка раніше серйозно займалася гімнастикою і навіть викладала фітнес і гімнастику, часто хвалиться розтяжкою і ділиться кадрами в ефектних позах, повідомляє Politeka.net.

Цього разу зірка "Жіночого Кварталу" показала яскраві кадри з фотосесії на березі Дніпра неподалік від гори Пивиха. Катерина вибрала дуже атмосферний фон: піщаний пляж, тихі хвилі, сонце низько. На одному фото Нікітіну спіймали в стрибку, на другому — вона стоїть на голові.



У підпису до знімків Нікітіна залишила уривок з роману Еріха Марії Ремарка «Життя в борг»:

"Розум даний людині, щоб вона зрозуміла: жити одним розумом не можна. Люди живуть почуттями, а для почуттів байдуже, хто правий.





У мене таке відчуття, ніби я опинилася серед людей, які збираються жити вічно. У всякому разі, вони так себе ведуть. Їх настільки займають гроші, що вони забули про життя.





Від долі нікому не піти, — сказав він нетерпляче. — І ніхто не знає, коли вона тебе наздожене. Який сенс вести торг з часом? І що таке, по суті, довге життя? Довге минуле. Наше майбутнє кожен раз триває тільки до наступного подиху. Ніхто не знає, що буде потім. Кожен з нас живе хвилиною. Все, що чекає нас після цієї хвилини, — тільки надії та ілюзії".

Шанувальники не змогли пройти повз і в коментарях до фото засипали артистку захопленими "Вау!" та іншими компліментами.

Нагадаємо, красуня з "Квартал 95" задерла майку і показала спокусливе фото: "Не можу не похвалитися!".

Як повідомляла Politeka, Адамчук, Сопонару, Товстолес та інші красуні з «Квартал 95» розбурхали спекотними образами.

Також Politeka писала, що зірка "Квартал 95" в короткому топі засвітила родимку на пікантному місці.