Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Квартал 95", показала свою гибкость на фоне прекрасного пейзажа

На своей странице в Instagram артистка, которая раньше серьезно занималась гимнастикой и даже преподавала фитнес и гимнастику, часто хвастается растяжкой и делится кадрами в эффектных позах, сообщает Politeka.net.

В этот раз звезда "Женского Квартала" показала яркие кадры из фотосессии на берегу Днепра неподалеку от горы Пивиха. Екатерина выбрала очень атмосферный фон: песчаный пляж, тихие волны, солнце низко. На одном фото Никитину запечатлели в прыжке, на втором — она стоит на голове.



В подписи к снимкам Никитина оставила урывок из романа Эриха Марии Ремарка «Жизнь взаймы»:

"Разум дан человеку, чтобы он понял: жить одним разумом нельзя. Люди живут чувствами, а для чувств безразлично, кто прав.





У меня такое чувство, будто я оказалась среди людей, которые собираются жить вечно. Во всяком случае, они так себя ведут. Их настолько занимают деньги, что они забыли о жизни





"От судьбы никому не уйти, — сказал он нетерпеливо. — И никто не знает, когда она тебя настигнет. Какой смысл вести торг со временем? И что такое, в сущности, длинная жизнь? Длинное прошлое. Наше будущее каждый раз длится только до следующего вздоха. Никто не знает, что будет потом. Каждый из нас живет минутой. Все, что ждет нас после этой минуты, — только надежды и иллюзии".

Поклонники не смогли пройти мимо и в комментариях к фото засыпали артистку восторженными "Вау!" и другими комплиментами.

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