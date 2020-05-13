25-річна модель Анастасія Квітко, яку називають "російською Кардашьян", показала до непристойності великі принади у спортивному вбранні

Квітко зі своїми габаритами вже давно обігнала пишний бюст і знамениту попу Кім Кардашьян, але це анітрохи не бентежить дівчину, повідомляє Politeka.net. Навпаки, на своїй сторінці в Instagram Анастасія часто публікує відверті кадри, причому модель спеціально завжди повертається до камери так, щоб її округлості здавалися ще більшими.

Але щоб підтримувати свою пишну красу в тонусі і позбавитися від целюліту, Квітко таки доводиться займатися спортом. Тому час від часу Анастасія показує себе у спортивному образі. На цей раз модель приміряла яскраві обтягуючі велосипедки, які ледь не тріснуть на її п'ятій точці, і крихітний чорний топік.

Пікантне фото набрало майже 200 тисяч лайків і сотні комментарів з компліментами. Не зміг пройти мимо навіть чоловік співачки Наташі Корольової Тарзан.

Раніше російська Кардашьян блиснула формами в модній міні-сукні з прозорими вставками під грудьми. Вбрання ледь змогло приховати видатні форми Анастасії. Молода блондинка тримає в руках модну сумочку блакитного кольору, а на її руках красуються акуратні прикраси.

Нагадаємо, зухвала російська Кардашьян не змогла утримати свої форми в тісній білизні: "Спасибі за вид".

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян Анастасія Квітко одягла купальник з розрізом у місці Х, відверті фото розбурхали мережу.