25-летняя модель Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", показала до неприличия большие прелести в спортивном наряде

Квитко со своими габаритами уже давно обогнала пышный бюст и знаменитую попу Ким Кардашьян, но это ничуть не смущает девушку, сообщает Politeka.net. Наоборот, на своей странице в Instagram Анастасия часто публикует откровенные кадры, причем модель специально всегда поворачивается к камере так, чтобы ее округлости казались еще больше.

Но чтобы поддерживать свою пышную красоту в тонусе и избавиться от целлюлита, Квитко таки приходится заниматься спортом. Поэтому время от времени Анастасия показывает себя в спортивном образе. В этот раз модель примерила яркие обтягивающие велосипедки, которые едва не треснут на ее пятой точке, и крохотный черный топик.

Пикантное фото набрало почти 200 тысяч лайков и сотни комментариев с комплиментами. Не смог пройти мимо даже муж певицы Наташи Королевой Тарзан.

Ранее русская Кардашьян сверкнула формами в модном мини-платье с прозрачными вставками под грудью. Наряд едва ли смог скрыть довольно пышные формы Анастасии. Молодая блондинка держит в руках модную сумочку голубого цвета, а на ее руках красуются аккуратные украшения.

Напомним, дерзкая русская Кардашьян не смогла удержать свои формы в тесном белье: "Спасибо за вид".

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Анастасия Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.