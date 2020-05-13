25-летняя модель Анастасия Квитко, которую называют "русской Кардашьян", показала до неприличия большие прелести в спортивном наряде
Квитко со своими габаритами уже давно обогнала пышный бюст и знаменитую попу Ким Кардашьян, но это ничуть не смущает девушку, сообщает Politeka.net. Наоборот, на своей странице в Instagram Анастасия часто публикует откровенные кадры, причем модель специально всегда поворачивается к камере так, чтобы ее округлости казались еще больше.
Но чтобы поддерживать свою пышную красоту в тонусе и избавиться от целлюлита, Квитко таки приходится заниматься спортом. Поэтому время от времени Анастасия показывает себя в спортивном образе. В этот раз модель примерила яркие обтягивающие велосипедки, которые едва не треснут на ее пятой точке, и крохотный черный топик.
Пикантное фото набрало почти 200 тысяч лайков и сотни комментариев с комплиментами. Не смог пройти мимо даже муж певицы Наташи Королевой Тарзан.
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Ранее русская Кардашьян сверкнула формами в модном мини-платье с прозрачными вставками под грудью. Наряд едва ли смог скрыть довольно пышные формы Анастасии. Молодая блондинка держит в руках модную сумочку голубого цвета, а на ее руках красуются аккуратные украшения.
Напомним, дерзкая русская Кардашьян не смогла удержать свои формы в тесном белье: "Спасибо за вид".
Как сообщала Politeka, русская Кардашьян Анастасия Квитко надела купальник с разрезом в месте Х, откровенные фото взбудоражили сеть.