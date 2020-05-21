Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", опублікувала відео, на якому блищала в чорному вбранні 

Зірка займалася спортом під час зйомки кадрів, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Так, Серябкіна була в чорному облягаючому костюмі, який обтягнув її неймовірні принади: пишні груди і п'яту точку. 

Спочатку артистка позувала на велотренажері, активно крутячи педалями.

Також співачка виконувала вправи з нахилами і присідання. 

В пості Серябкіна розповіла, що проводила час на дачі, де здійснювала велопрогулянку, а приїхавши додому продовжила заняття на тренажері. 

"До речі, для більш безпечної і результативного тренування краще надягати пульсометр або смарт-годинник, щоб стежити за своїм пульсом і регулювати інтенсивність навантаження 📟", - написала артистка. 

За день пост зібрав понад 80 тисяч переглядів та коментарів. 

"ЯКА ВИ ПРЕКРАСНА! Теж займаюся вдома спортом, АЛЕ ТІЛЬКИ ПІД ВАШІ ТРЕКИ🔥 ОТРИМУЮ КАЙФ ВІД ТРЕНУВАНЬ😍", "Буся😊💜", "Який кайф😍 в будь-який час доби можна тренитися💪🏻", "Ти, як завжди" прекрасна 😍", "Мені подобається твоя фігурка. Талія, груди, стегна - все в тебе буде в нормі. Ростик маленький, але це нічого, мені так ти більше подобаєшся ;)", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Оля Сербякина була в обрізаній майці, крізь яку випирали соковиті принади. Зокрема довжина топіка була настільки сміливою, що можна було розгледіти частину грудей знаменитості. 

Співачка вигнулась, піднявши руки і схопившись за потилицю. Красуня дивилася в камеру, відкривши губи. 

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В Москву вернулась, а дачные привычки остались 🚴‍♀️💜 За городом я почти каждый вечер проводила на велопрогулке. Дома тоже нашла для себя альтернативу – катаюсь на своём STELS прямо в квартире с помощью специальной основы. Ребята из российского бренда @stelsvelo сделали видео-тренировки, по которым можно самостоятельно заниматься в домашних условиях. Так что если у вас есть велосипед, но из-за самоизоляции вы остались без спорта – попробуйте этот вариант. Кстати, для более безопасной и результативной тренировки лучше надевать пульсометр или смарт-часы, чтобы следить за своим пульсом и регулировать интенсивность нагрузки 📟 Ищите видео-тренировку на сайте stelsbicycle.ru или на их YouTube-канале.

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