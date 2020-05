View this post on Instagram

В Москву вернулась, а дачные привычки остались 🚴‍♀️💜 За городом я почти каждый вечер проводила на велопрогулке. Дома тоже нашла для себя альтернативу – катаюсь на своём STELS прямо в квартире с помощью специальной основы. Ребята из российского бренда @stelsvelo сделали видео-тренировки, по которым можно самостоятельно заниматься в домашних условиях. Так что если у вас есть велосипед, но из-за самоизоляции вы остались без спорта – попробуйте этот вариант. Кстати, для более безопасной и результативной тренировки лучше надевать пульсометр или смарт-часы, чтобы следить за своим пульсом и регулировать интенсивность нагрузки 📟 Ищите видео-тренировку на сайте stelsbicycle.ru или на их YouTube-канале.