Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", опубликовала видео, на котором блистала в черном наряде

Звезда занималась спортом во время съемки кадров, пишет Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Так, Серябкина была в черном облегающем костюме, который обтянул ее невероятные прелести: пышную грудь и пятую точку.

Сначала артистка позировала на велотренажере, активно крутя педалями.

Также певица выполняла упражнения с наклонами и приседания.

В посте Серябкина рассказала, что проводила время на даче, где совершала велопрогулку, а приехав домой продолжила занятия на тренажере.

"Кстати, для более безопасной и результативной тренировки лучше надевать пульсометр или смарт-часы, чтобы следить за своим пульсом и регулировать интенсивность нагрузки 📟", - написала артистка.

За день пост собрал более 80 тысяч просмотров и много комментариев.

"КАКАЯ ЖЕ ВЫ ПРЕКРАСНАЯ! Тоже занимаюсь дома спортом, НО ТОЛЬКО ПОД ВАШИ ТРЕКИ🔥 ПОЛУЧАЮ КАЙФ ОТ ТРЕНИРОВОК😍", "Буся😊💜", "Какой кайф😍 в любое время суток можно тренить💪🏻", "Ты, как всегда" прекрасна 😍", "Мне нравится твоя фигурка. Талия, грудь, бедра - всё у тебя в норме. Ростик маленький, но это ничего, мне так ты больше нравишься ;)", - написали пользователи сети.

Напомним, Оля Сербякина была в обрезанной майке, сквозь которую выпирали сочные прелести. В частности длина топика была настолько смелой, что можно было разглядеть часть груди знаменитости.

Певица выгнулась, приподняв руки и схватившись за затылок. Красотка смотрела в камеру, приоткрыв губы.

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