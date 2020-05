View this post on Instagram

Всё как вы любите 👌🏻😅 ⠀ Тренировка на все тело по 45 сек. на каждое упражнение (акцент на трицепс) 🙌🏻 1. Планка-горка + вышагивание 2. Трицепс на боку (одна сторона) 3. Трицепс другая сторона 4. Подъем ноги лёжа на животе 5. Узкие отжимания 6. Пресс обычный 7. Пресс твист Выполни все упражнения подряд, отдохни 30 сек и повтори весь круг сначала 💃🏼. При желании можно всего 3 круга. Наслаждайтесь, пишите ощущения😘 @rexona_ukraine #рухайсябільшевдома