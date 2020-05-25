36-річна українська спортсменка, головний тренер шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала, як займається спортом

Зірка опублікувала у своєму Instagram кілька відео, на яких показала, як тренується, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Варто відзначити, що Аніта проводила тренування в короткій білій майці і помаранчевих спортивних штанях, а також в кросівках.

Красуня розстелила каремат і показала кілька вправ по 45 секунд, зробивши акцент на трицепс.

"Все як ви любите 👌🏻😅 Тренування на все тіло за 45 сек. на кожну вправу (акцент на трицепс) 🙌🏻", - написала зірка.

По-перше, Аніта зробила планку-гірку, трицепс на двох боках, підйом ноги лежачи на животі, вузькі віджимання, преси звичайний і твіст, відпочинок 30 секунд, і потім, при бажанні, три кола.

"Насолоджуйтесь, пишіть відчуття😘", - написала Луценко в кінці.

За кілька днів пост зібрав майже 40 тисяч переглядів та багато коментарів.

"А взагалі, Аніта, дуже люблю Ваші тренування. Дивлюся все, те, що можу повторити - роблю. Спасибі Вам!" "Спасибі! Прес за вашим відео виконую щотижня!!! Можна попросити Вас створити відео-тренування 7 хвилин нонстоп на ноги і попу? Було б здорово 🙌 Дякую!!! Дякую!!! Дякую!!! ♥️", "👏 так, як ми любимо) просто і зрозуміло👍", "Прикольно, спасибі, кидайте ще такі тренування!!!", "Клас, на те як робите це Ви, можна дивитися нескінченно 😁", "Супер як завжди!!! Обожнюю ваші тренування !!!💪🏻👍", - написали користувачі мережі.

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