36-річна українська спортсменка, головний тренер шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала, як займається спортом

Зірка опублікувала у своєму Instagram кілька відео, на яких показала, як тренується, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) 

Варто відзначити, що Аніта проводила тренування в короткій білій майці і помаранчевих спортивних штанях, а також в кросівках. 

Красуня розстелила каремат і показала кілька вправ по 45 секунд, зробивши акцент на трицепс. 

"Все як ви любите 👌🏻😅 Тренування на все тіло за 45 сек. на кожну вправу (акцент на трицепс) 🙌🏻", - написала зірка. 

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По-перше, Аніта зробила планку-гірку, трицепс на двох боках, підйом ноги лежачи на животі, вузькі віджимання, преси звичайний і твіст, відпочинок 30 секунд, і потім, при бажанні, три кола. 

"Насолоджуйтесь, пишіть відчуття😘",  - написала Луценко в кінці. 

За кілька днів пост зібрав майже 40 тисяч переглядів та багато коментарів.

"А взагалі, Аніта, дуже люблю Ваші тренування. Дивлюся все, те, що можу повторити - роблю. Спасибі Вам!" "Спасибі! Прес за вашим відео виконую щотижня!!! Можна попросити Вас створити відео-тренування 7 хвилин нонстоп на ноги і попу? Було б здорово 🙌 Дякую!!! Дякую!!! Дякую!!! ♥️", "👏 так, як ми любимо) просто і зрозуміло👍", "Прикольно, спасибі, кидайте ще такі тренування!!!", "Клас, на те як робите це Ви, можна дивитися нескінченно 😁", "Супер як завжди!!! Обожнюю ваші тренування !!!💪🏻👍", - написали користувачі мережі. 

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Всё как вы любите 👌🏻😅 ⠀ Тренировка на все тело по 45 сек. на каждое упражнение (акцент на трицепс) 🙌🏻 1. Планка-горка + вышагивание 2. Трицепс на боку (одна сторона) 3. Трицепс другая сторона 4. Подъем ноги лёжа на животе 5. Узкие отжимания 6. Пресс обычный 7. Пресс твист Выполни все упражнения подряд, отдохни 30 сек и повтори весь круг сначала 💃🏼. При желании можно всего 3 круга. Наслаждайтесь, пишите ощущения😘 @rexona_ukraine #рухайсябільшевдома

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