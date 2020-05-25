36-летняя украинская спортсменка, главный тренер шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала, как занимается спортом

Звезда опубликовала в своем Инстаграм несколько видео, на которых показала, как тренируется, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) 

Стоит отметить, что Анита проводила тренировку в белой короткой майке и оранжевых спортивных штанах, а также в кроссовках. 

Красотка расстелила каремат и показала несколько упражнений по 45 секунд, сделав акцент на трицепс. 

"Всё как вы любите 👌🏻😅 Тренировка на все тело по 45 сек. на каждое упражнение (акцент на трицепс) 🙌🏻", - написала звезда. 

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Во-первых, Анита сделала планку-горку, трицепс на двух боках, подъем ноги лежа на животе, узкие отжимания, прессы обычный и твист, отдых 30 секунд, и повтор, при желании, три круга. 

"Наслаждайтесь, пишите ощущения😘",  - написала Луцено в конце. 

За несколько дней пост собрал почти 40 тысяч просмотров и много комментариев.

"А вообще, Анита, очень люблю Ваши тренировки. Смотрю все, те, что могу повторить - делаю. Спасибо Вам!", "Спасибо! Пресс по вашему видео выполняю каждую неделю!!! Можно попросить Вас создать видео-тренировку 7 минут нонстоп на ноги и попу? Было бы здорово 🙌 Спасибо!!! Спасибо!!! Спасибо!!! ♥️", "👏 да, как мы любим) просто и понятно👍", "Прикольно, спасибо, бросайте еще такие тренировки!!!", "Класс, на то как делаете это Вы, можно смотреть бесконечно 😁", "Супер как всегда!!! Обожаю ваши тренировки !!!💪🏻👍", - написали пользователи сети. 

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Всё как вы любите 👌🏻😅 ⠀ Тренировка на все тело по 45 сек. на каждое упражнение (акцент на трицепс) 🙌🏻 1. Планка-горка + вышагивание 2. Трицепс на боку (одна сторона) 3. Трицепс другая сторона 4. Подъем ноги лёжа на животе 5. Узкие отжимания 6. Пресс обычный 7. Пресс твист Выполни все упражнения подряд, отдохни 30 сек и повтори весь круг сначала 💃🏼. При желании можно всего 3 круга. Наслаждайтесь, пишите ощущения😘 @rexona_ukraine #рухайсябільшевдома

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