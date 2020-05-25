36-летняя украинская спортсменка, главный тренер шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко показала, как занимается спортом

Звезда опубликовала в своем Инстаграм несколько видео, на которых показала, как тренируется, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Стоит отметить, что Анита проводила тренировку в белой короткой майке и оранжевых спортивных штанах, а также в кроссовках.

Красотка расстелила каремат и показала несколько упражнений по 45 секунд, сделав акцент на трицепс.

"Всё как вы любите 👌🏻😅 Тренировка на все тело по 45 сек. на каждое упражнение (акцент на трицепс) 🙌🏻", - написала звезда.

Во-первых, Анита сделала планку-горку, трицепс на двух боках, подъем ноги лежа на животе, узкие отжимания, прессы обычный и твист, отдых 30 секунд, и повтор, при желании, три круга.

"Наслаждайтесь, пишите ощущения😘", - написала Луцено в конце.

За несколько дней пост собрал почти 40 тысяч просмотров и много комментариев.

"А вообще, Анита, очень люблю Ваши тренировки. Смотрю все, те, что могу повторить - делаю. Спасибо Вам!", "Спасибо! Пресс по вашему видео выполняю каждую неделю!!! Можно попросить Вас создать видео-тренировку 7 минут нонстоп на ноги и попу? Было бы здорово 🙌 Спасибо!!! Спасибо!!! Спасибо!!! ♥️", "👏 да, как мы любим) просто и понятно👍", "Прикольно, спасибо, бросайте еще такие тренировки!!!", "Класс, на то как делаете это Вы, можно смотреть бесконечно 😁", "Супер как всегда!!! Обожаю ваши тренировки !!!💪🏻👍", - написали пользователи сети.

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