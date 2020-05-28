Відома співачка Еріка Герцег, солістка групи "ВІА Гра", показала фігуру і розповіла про проблеми

На фото Герцег позувала в водолазці і велотреках, позуючи перед дзеркалом. Еріка приєднала до себе безліч датчиків, щоб заміряти свої показали під час тренування. Волосся красуня вирішила зібрати в хвіст, щоб не заважали. На фото можна легко оцінити підтягнуту фігуру дівчини, на яку вона поскаржилася. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Як би я не намагалася займатися спортом на карантині, було дуже складно. За 2 місяці втратила кілька кг м'язів і трохи тонусу. Так! І, звичайно, я від цього не в захваті. Впевнена, що зараз всім важко привести себе у форму, не тільки мені. Але я знаю, що все в наших руках. Моя подруга подарувала мені найкращий подарунок - потужне тренування. Вже знаю, яке моє улюблене місце в Ужгороді! Спасибі", - написала співачка.

Еріка після цього заявила, що планує повернутися в столицю. Зірка додала, що потрібно не зупинятися і діяти.

"P. S.: скоро повернуся в столицю і буду тренуватися як ніколи. Мрії збуваються! Головне - діяти!", - уклала Герцег.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Боже який голос ніжний, ласкавий ,одна суцільна доброта", "яка худюща,яку ти там форму втратила Мені б твої проблеми", "Еріка , Еріка прекрасна Еріка , схожі на героїнь картини Ботічеллі -звучить в голові", "По моєму, ти завжди в ідеальній формі", "Надихаєш".

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