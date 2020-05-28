Известная певица Эрика Герцег, солистка группы "ВИА Гра", показала фигуру и рассказала о проблеме

На фото Герцег позировала в водолазке и велотреках, позируя перед зеркалом. Эрика присоединила к себе множество датчиков, чтобы замерять свои показали во время тренировки. Волосы красавица решила собрать в хвост, чтобы не мешали. На фото можно легко оценить подтянутую фигуру девушки, на которую она пожаловалась. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как бы я ни старалась заниматься спортом на карантине, было очень сложно. За 2 месяца потеряла несколько кг мышц и немного тонус. Да! И, конечно, я от этого не в восторге. Уверена, что сейчас всем сложно привести себя в форму, не только мне. Но я знаю, что все в наших руках. Моя подруга подарила мне самый лучший подарок - мощную тренировку. Уже знаю, какое мое любимое место в Ужгороде! Спасибо", - написала красотка.

Эрика после этого заявила, что планирует вернуться в столицу. Звезда добавила, что нужно не останавливаться и действовать.

"P.S.: скоро вернусь в столицу и буду тренироваться как никогда. Мечты сбываются! Главное - действовать!", - заключила Герцег.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Боже какой голос нежный, ласковый ,одна сплошная доброта", "какая худющая,какую ты там форму потеряла Мне б твои проблемы", "Эрика , Эрика прекрасная Эрика , похожи на героинь картины Ботичелли -звучит в голове", "По моему, ты всегда в идеальной форме", "Вдохновляешь".

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