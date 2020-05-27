Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес нещодавно показала, завдяки чому залишається свіжою і підтягнутою у свої 50 років
Красуня не приховує, що активно займається спортом, пише Politeka.net. Так, нещодавно зірка опублікувала знімок, на якому постала в спокусливому вигляді.
Співачка одягла маленький спортивний топік, який обтягнув красиві груди, а також оголив струнку талію і накачаний прес: "Такою крихіткою не намилуватися".
Зірка позувала в спортивному залі, на одному з фото вона сіла на тренажер і нагнулася і зробила яскраве фото.
Артистка прибрала волосся у високий пучок з хвилястого волосся. Джей Ло засвітила пишні груди.
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Кільця у вухах доповнили образ.
За кілька днів пост зібрав більше трьох мільйонів лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі прийшли в захват від фігури зірки, її підкачаним тілом і, загалом, неймовірною красою.
Люди писали, що Джей Ло зовсім не даси 50 років, і її тілу позаздрять навіть наймолодші.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес постала в зеленому платті-піджаку.
Наряд був коротким, завдяки чому можна розглянути стрункі, накачані ніжки.
Також з глибокого декольте сукні виглядала груди артистки.
Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес постала в шкіряній міні-спідниці, оголивши свої стрункі ноги. До голови співачки в фотошопі приробили вушка.
Фото вийшло дуже яскравим і захоплюючим.
Нагадаємо також, що Дженніфер Лопес представила сторіз, де вона позує з одним з близнюків – дочкою Еммою Мерібел Ентоні.
Обидві кривлялися, витягаючи губки «качечкою» для селфі.
Нагадаємо, що Дженніфер Лопес наплювала на вік і влаштувала гаряче шоу прямо на сцені: "Це космос".
Як повідомляла Politeka, Дженніфер Лопес приголомшила зовнішністю без макіяжу і зачіски, зірку не впізнати: реальні фото.
Також Politeka писала, що безсоромна Джей Ло потерлася про коханця на камеру: «Так старанно працює…».