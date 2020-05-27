Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес нещодавно показала, завдяки чому залишається свіжою і підтягнутою у свої 50 років

Красуня не приховує, що активно займається спортом, пише Politeka.net. Так, нещодавно зірка опублікувала знімок, на якому постала в спокусливому вигляді.

Співачка одягла маленький спортивний топік, який обтягнув красиві груди, а також оголив струнку талію і накачаний прес: "Такою крихіткою не намилуватися".

Зірка позувала в спортивному залі, на одному з фото вона сіла на тренажер і нагнулася і зробила яскраве фото.

Артистка прибрала волосся у високий пучок з хвилястого волосся. Джей Ло засвітила пишні груди.

Кільця у вухах доповнили образ.

За кілька днів пост зібрав більше трьох мільйонів лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі прийшли в захват від фігури зірки, її підкачаним тілом і, загалом, неймовірною красою.

Люди писали, що Джей Ло зовсім не даси 50 років, і її тілу позаздрять навіть наймолодші.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес постала в зеленому платті-піджаку.

Наряд був коротким, завдяки чому можна розглянути стрункі, накачані ніжки.

Також з глибокого декольте сукні виглядала груди артистки.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес постала в шкіряній міні-спідниці, оголивши свої стрункі ноги. До голови співачки в фотошопі приробили вушка.

Фото вийшло дуже яскравим і захоплюючим.

Нагадаємо також, що Дженніфер Лопес представила сторіз, де вона позує з одним з близнюків – дочкою Еммою Мерібел Ентоні.

Обидві кривлялися, витягаючи губки «качечкою» для селфі.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес наплювала на вік і влаштувала гаряче шоу прямо на сцені: "Це космос".

Як повідомляла Politeka, Дженніфер Лопес приголомшила зовнішністю без макіяжу і зачіски, зірку не впізнати: реальні фото.

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