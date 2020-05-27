Известная американская актриса и певица Дженнифер Лопес недавно показала, благодаря чему остается свежей и подтянутой в свои 50 лет

Красотка не скрывает, что активно занимается спортом, пишет Politeka.net. Так, недавно звезда опубликовала снимок, на котором предстала в соблазнительном виде.

Певица надела маленький спортивный топик, который обтянул красивую грудь, а также оголил стройную талию и накаченный пресс: "Такой деткой не налюбоваться".

Звезда позировала в спортивном зале, на одном из фото она села на тренажер и нагнулась и сделала яркое фото.

Артистка убрала волосы в высокий пучок из волнистых волос. Джей Ло засветила пышную грудь.

Кольца в ушах дополнили образ.

За несколько дней пост собрал более трех миллионов лайков и много комментариев.

Пользователи сети восхитились фигурой звезды, ее подкаченным телом и, в общем, невероятной красотой.

Люди писали, что Джей Ло совершенно не дашь 50 лет, и ее телу позавидуют даже самые молодые.

Напомним, Дженнифер Лопес предстала в зеленом платье-пиджаке.

Наряд был коротким, благодаря чему можно рассмотреть стройные, накаченные ножки.

Также из глубокого декольте платья выглядывала грудь артистки.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес предстала в кожаной мини-юбке, оголив свои стройные ноги. К голове певицы в фотошопе приделали ушки.

Фото получилось очень ярким и завораживающим.

Напомним также, что Дженнифер Лопес представила сториз, где она позирует с одним из близнецов – дочерью Эммой Мерибел Энтони.

Обе кривлялись, вытягивая губки «уточкой» для селфи.

Напомним, что Дженнифер Лопес наплевала на возраст и устроила горячее шоу прямо на сцене: "Это космос".

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес огорошила внешностью без макияжа и прически, звезду не узнать: реальные фото.

Также Politeka писала, что бесстыжая Джей Ло потерлась об любовника на камеру: «Так усердно работает…».