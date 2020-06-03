Спортивний тренер і телеведуча Аніта Луценко показала, як правильно робити популярну вправу

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала навчальне відео на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, скрольте вниз).

Аніта Луценко прославилася, коли стала зірковим тренером шоу "Зважені та щасливі". З тих пір вона регулярно дає українцям корисні поради по спортивним заняттям. На цей раз вона звернула увагу на типові помилки під час віджимань.

За словами ведучої, багато українки не люблять робити цю вправу. Аніта Луценко розповіла, ніж такі корисні заняття і правила, які важливо дотримуватися для максимального ефекту.

"Мені здається 95% жінок їх тихо ненавидет і не робить звичайно ж у зв'язку з цим 🤪 а ось і дарма! Це базова вправа включає м'язи: грудей, преса і рук. Можна робити з колін, але головне з дотиком грудьми підлоги і плавно", - поділилася знаменитий тренер.

Як жартома зазначила Аніта Луценко, віджимання дозволять дівчатам позбутися багатьох проблем:

"Коли ти зможеш зробити 3 підходи по 15 віджимань з колін - питання некрасивих рук і «попереду ось ця штучка близько ліфчика»😅 тебе перестануть турбувати".

Користувачі соціальної мережі помітили, що поради Аніти Луценко дають реальний результат:

"Завдяки Вам, Аніта, я почала віджиматись. Все життя мучилася з проблемою "товсті руки", віджимання терпіти не могла від слова "зовсім". І результат помітний, але поки що не на всі 100, але йду до поставленої мети.🙏 спасибі Вам за мотивацію"; "Я 2 роки тому жодного разу не могла віджатися без колін, але через 3 міс 30 разів без колін - подолала 😉"; "Ох, як я їх ненавиджу... Навіть випади не так ненавиджу, як віджимання! Але...Роблю))) Бурчу і роблю :D"; "Блін, а я ж у залі робила як на відео зліва😳 і тренер мовчала!😰"; "Даа, вправа шикарне, але я роблю його всього 7 разів по3 підходу, поки що так".

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