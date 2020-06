View this post on Instagram

Ммм...отжимания)) Мне кажется 95% женщин их тихо ненавидет и не делает конечно же в связи с этим 🤪 а вот и зря! Это базовое упражнение включает мышцы: груди, пресса и рук. Можно делать с колен, но главное с касанием грудью пола и плавно. А про красоту рук скажу так: когда ты сможешь сделать 3 подхода по 15 отжиманий с колен - вопрос некрасивых рук и «впереди вот эта штучка около лифчика»😅 тебе перестанут беспокоить) ❤️