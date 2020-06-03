Спортивный тренер и телеведущая Анита Луценко показала, как правильно делать популярное упражнение

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала обучающее видео на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Анита Луценко прославилась, когда стала звездным тренером на шоу "Зважені та щасливі". С тех пор она регулярно дает украинцам полезные советы по спортивным занятиям. На этот раз она обратила внимание на распространенные ошибки во время отжиманий.

По словам ведущей, многие украинки не любят делать это упражнение. Анита Луценко рассказала, чем полезны такие занятия и правила, которые важно соблюдать для максимального эффекта.

"Мне кажется 95% женщин их тихо ненавидет и не делает конечно же в связи с этим 🤪 а вот и зря! Это базовое упражнение включает мышцы: груди, пресса и рук. Можно делать с колен, но главное с касанием грудью пола и плавно", - поделилась знаменитый тренер.

Как в шутку отметила Анита Луценко, отжимания позволят девушкам избавиться от многих проблем:

"Когда ты сможешь сделать 3 подхода по 15 отжиманий с колен - вопрос некрасивых рук и «впереди вот эта штучка около лифчика»😅 тебя перестанут беспокоить".

Пользователи социальной сети заметили, что советы Аниты Луценко дают реальный результат:

"Благодаря Вам, Анита, я начала отжиматся. Всю жизнь мучалась с проблемой "толстые руки", отжимания терпеть не могла от слова "совсем". И результат заметен, но пока не на все 100, но иду к намеченной цели.🙏 спасибо Вам за мотивацию"; "Я 2 года назад ни разу не могла отжаться без колен, но через 3 мес 30 раз без колен - подолала 😉"; "Ох, как я их ненавижу... Даже выпады не так ненавижу, как отжимания! Но...Делаю))) Ворчу и делаю :D"; "Блин, а я ведь в зале делала как на видео слева😳 и тренер молчала!😰"; "Даа, упражнение шикарное, но я делаю его всего 7 раз по3 подхода, пока так".

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