Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка Nikita, показала, як доглядає за своїм тілом

На кадрах красуня позує в лосинах і білій майці. Кумейко спочатку зробили масаж, а після цього вона робила різні вправи на тренажері. Волосся у красуні були зібрані у хвіст, щоб не заважали. Ролик вийшов мотивуючим і максимально гарячим, так і хочеться написати: "Ідеально". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Друзі мої, не тягніть до останнього, якщо раптом відчуваєте, що зі спиною щось не так.

Дорогий мій Валерій Віталійович! Пише вам Нана, вибачте за почерк, я сиджу в шпагаті, моя спина не болить, а коліна мовчать. Спасибі вам, від нас усіх))", - написала Анастасія.

Фанати подивилися відео більше двох тисяч разів і написали кілька коментарів:

"В жіночому тілі принцип золотого перетину присутній частково", "Головне грижі щоб не було".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Анастасія Кумейко показала апетитні форми в соковитому ракурсі.

На фото Анастасія позує в чорному боді і колготках у сіточку. Красуня сиділа на колінах на ліжку, розвернувшись п'ятою точкою до камери. Кумейко взялася за волосся і підняла їх вгору, роблячи кадр максимально соковитим. Як можна помітити, зірка зробила фото ще в 2018 році. Фото вийшло максимально жарким і спокусливим.

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