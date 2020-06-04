Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка Nikita, показала, як доглядає за своїм тілом

На кадрах красуня позує в лосинах і білій майці. Кумейко спочатку зробили масаж, а після цього вона робила різні вправи на тренажері. Волосся у красуні були зібрані у хвіст, щоб не заважали. Ролик вийшов мотивуючим і максимально гарячим, так і хочеться написати: "Ідеально". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості. 

"Друзі мої, не тягніть до останнього, якщо раптом відчуваєте, що зі спиною щось не так.

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Дорогий мій Валерій Віталійович! Пише вам Нана, вибачте за почерк, я сиджу в шпагаті, моя спина не болить, а коліна мовчать. Спасибі вам, від нас усіх))", - написала Анастасія.

Фанати подивилися відео більше двох тисяч разів і написали кілька коментарів:

"В жіночому тілі принцип золотого перетину присутній частково", "Головне грижі щоб не було".

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Друзья мои, не тяните до последнего, если вдруг чувствуете, что со спиной что-то не так. ⠀ Дорогой мой Валерий Витальевич! Пишет вам Нана, простите за почерк, я сижу в шпагате, моя спина не болит, а коленки молчат. Спасибо вам, от нас всех)) ⠀ Вот совершенно не важно, занимаетесь ли вы спортом профессионально, любите поплясать под хорошую музыку или бережете себя, не вставая с дивана - никогда не рано подумать о здоровье! У вас может голова болеть, шея или поясница тянуть, могут неметь руки и простреливать коленки. А вы все будете откладывать, потому что не знаете, а куда идти то. ⠀ Так, хорошо, что я здесь) и могу все вам рассказать. Методика авторская по принципу золотого сечения. Если вам это ни о чем не говорит, то просто запомните - это самый физиологичный и естественный для вашего тела метод лечения от болей в мышцах и суставах. Можно и нужно записаться на консультацию с детьми, с мужьями-женами и всеми дорогими сердцу людьми. Ждать, когда скрутит - не рекомендую. ⠀ @simmetriaua сделала добро мне, а я - вам. Передаю нужный контакт в ваши хорошие руки. И усталые спинки) #djNana #anastasiadomination

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Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Анастасія Кумейко показала апетитні форми в соковитому ракурсі.

На фото Анастасія позує в чорному боді і колготках у сіточку. Красуня сиділа на колінах на ліжку, розвернувшись п'ятою точкою до камери. Кумейко взялася за волосся і підняла їх вгору, роблячи кадр максимально соковитим. Як можна помітити, зірка зробила фото ще в 2018 році. Фото вийшло максимально жарким і спокусливим.

Нагадаємо, экс-Nikita скинула все і застигла в пікантній позі на камеру

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