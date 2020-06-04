Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка Nikita, показала, как ухаживает за своим телом

На кадрах красотка позирует в лосинах и белой майке. Кумейко сначала сделали массаж, а после этого она делала различные упражнения на тренажере. Волосы у красавицы были собраны в хвост, чтобы не мешали. Ролик получился мотивирующим и максимально горячим, так и хочется написать: "Идеально". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости. 

"Друзья мои, не тяните до последнего, если вдруг чувствуете, что со спиной что-то не так.

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Дорогой мой Валерий Витальевич! Пишет вам Нана, простите за почерк, я сижу в шпагате, моя спина не болит, а коленки молчат. Спасибо вам, от нас всех))", - написала Анастасия.

Фанаты посмотрели видео более двух тысяч раз и написали несколько комментариев:

"В женском теле принцип золотого сечения присутствует частично", "Главное грыжи чтоб не было".

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Друзья мои, не тяните до последнего, если вдруг чувствуете, что со спиной что-то не так. ⠀ Дорогой мой Валерий Витальевич! Пишет вам Нана, простите за почерк, я сижу в шпагате, моя спина не болит, а коленки молчат. Спасибо вам, от нас всех)) ⠀ Вот совершенно не важно, занимаетесь ли вы спортом профессионально, любите поплясать под хорошую музыку или бережете себя, не вставая с дивана - никогда не рано подумать о здоровье! У вас может голова болеть, шея или поясница тянуть, могут неметь руки и простреливать коленки. А вы все будете откладывать, потому что не знаете, а куда идти то. ⠀ Так, хорошо, что я здесь) и могу все вам рассказать. Методика авторская по принципу золотого сечения. Если вам это ни о чем не говорит, то просто запомните - это самый физиологичный и естественный для вашего тела метод лечения от болей в мышцах и суставах. Можно и нужно записаться на консультацию с детьми, с мужьями-женами и всеми дорогими сердцу людьми. Ждать, когда скрутит - не рекомендую. ⠀ @simmetriaua сделала добро мне, а я - вам. Передаю нужный контакт в ваши хорошие руки. И усталые спинки) #djNana #anastasiadomination

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Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Анастасия Кумейко показала аппетитные формы в сочном ракурсе.

На фото Анастасия позирует в черном боди и колготах в сеточку. Красотка сидела на коленях на кровати, развернувшись пятой точкой к камере. Кумейко взялась за волосы и подняла их вверх, делая кадр максимально сочным. Как можно заметить, звезда сделала фото еще в 2018 году. Фото вышло максимально жарким и соблазнительным.

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