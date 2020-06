View this post on Instagram

Друзья мои, не тяните до последнего, если вдруг чувствуете, что со спиной что-то не так. ⠀ Дорогой мой Валерий Витальевич! Пишет вам Нана, простите за почерк, я сижу в шпагате, моя спина не болит, а коленки молчат. Спасибо вам, от нас всех)) ⠀ Вот совершенно не важно, занимаетесь ли вы спортом профессионально, любите поплясать под хорошую музыку или бережете себя, не вставая с дивана - никогда не рано подумать о здоровье! У вас может голова болеть, шея или поясница тянуть, могут неметь руки и простреливать коленки. А вы все будете откладывать, потому что не знаете, а куда идти то. ⠀ Так, хорошо, что я здесь) и могу все вам рассказать. Методика авторская по принципу золотого сечения. Если вам это ни о чем не говорит, то просто запомните - это самый физиологичный и естественный для вашего тела метод лечения от болей в мышцах и суставах. Можно и нужно записаться на консультацию с детьми, с мужьями-женами и всеми дорогими сердцу людьми. Ждать, когда скрутит - не рекомендую. ⠀ @simmetriaua сделала добро мне, а я - вам. Передаю нужный контакт в ваши хорошие руки. И усталые спинки) #djNana #anastasiadomination