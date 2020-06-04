Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато продемонструвала соковиті принади
Красуня активно займається спортом, регулярно викладаючи відео і фото із залу, пише Politeka.net. Саме наполегливі тренування допомогли зірці заробити таке досконале тіло.
Так, на одному з останніх фото модель позувала у спортивному костюмі. Амато одягла чорний топ з написами, який виділив її пишні груди і показав тонку талію.
Крім того, модель одягла маленькі шортики камуфляжного забарвлення. Тонка тканина облягла пружні сідниці Амато: "Міцний горішок", і, загалом, образ вийшов неймовірно гарячим.
Зірка дивилася в камеру, відкривши пухкі губи.
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"Любов - єдині ліки", - написала Ніколь.
За 16 годин пост отримав понад 6000 лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі зізнавалися, що для них модель - найкрасивіша дівчина всесвіту, а її форми просто неймовірні.
Нагадаємо, Ніколь Амато постала в крихітному купальнику, який ледь прикривав її принади.
На відео в сторіз зірка ніжилася під променями сонця на шезлонгу.
Красуня тримала свого улюбленця, якого обняла під пахвою. Сильний вітер підняв йому вушко, в результаті вийшло дуже кумедно.
Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато хвалилася великою груддю. Красуня продемонструвала пишні форми в маленькому синьому бікіні. Крихітний ліфчик обтягнув пишні груди, прикривши лише найінтимніше.
Нагадаємо також, що Ніколь Амато з'явилася в короткому облягаючому топі, який просто шикарно виділив її пишні форми.
Також модель була в облягаючих легінсах.
Примітно, що під час фотографування зірка пила коктейль.
Нагадаємо, Ніколь Амато роздяглася прямо на пляжі і потрясла чудовими видами: "Нереальне тіло".
Як повідомляла Politeka, волога Ніколь Амато засвітила пікантні місця в дірявому купальнику.
Також Politeka писала, що Ніколь Амато в трусах і тісному топі змусила собою милуватися: "Ідеальні батони"