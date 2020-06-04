Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато продемонструвала соковиті принади 

Красуня активно займається спортом, регулярно викладаючи відео і фото із залу, пише Politeka.net. Саме наполегливі тренування допомогли зірці заробити таке досконале тіло. 

Так, на одному з останніх фото модель позувала у спортивному костюмі. Амато одягла чорний топ з написами, який виділив її пишні груди і показав тонку талію. 

Крім того, модель одягла маленькі шортики камуфляжного забарвлення. Тонка тканина облягла пружні сідниці Амато: "Міцний горішок", і, загалом, образ вийшов неймовірно гарячим. 

Зірка дивилася в камеру, відкривши пухкі губи. 

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"Любов - єдині ліки",  - написала Ніколь. 

За 16 годин пост отримав понад 6000 лайків та багато коментарів. 

Користувачі мережі зізнавалися, що для них модель - найкрасивіша дівчина всесвіту, а її форми просто неймовірні. 

Нагадаємо, Ніколь Амато постала в крихітному купальнику, який ледь прикривав її принади. 

На відео в сторіз зірка ніжилася під променями сонця на шезлонгу.

Красуня тримала свого улюбленця, якого обняла під пахвою. Сильний вітер підняв йому вушко, в результаті вийшло дуже кумедно.

Раніше повідомлялося, що Ніколь Амато хвалилася великою груддю. Красуня продемонструвала пишні форми в маленькому синьому бікіні.  Крихітний ліфчик обтягнув пишні груди, прикривши лише найінтимніше. 

Нагадаємо також, що Ніколь Амато з'явилася в короткому облягаючому топі, який просто шикарно виділив її пишні форми. 

Також модель була в облягаючих легінсах. 

Примітно, що під час фотографування зірка пила коктейль. 

Нагадаємо, Ніколь Амато роздяглася прямо на пляжі і потрясла чудовими видами: "Нереальне тіло".

Як повідомляла Politeka, волога Ніколь Амато засвітила пікантні місця в дірявому купальнику.

Також Politeka писала, що Ніколь Амато в трусах і тісному топі змусила собою милуватися: "Ідеальні батони"