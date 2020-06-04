Известная американская фитнес-модель Николь Амато продемонстрировала сочные прелести

Красотка активно занимается спортом, регулярно выкладывая видео и фото из зала, пишет Politeka.net. Именно упорные тренировки помогли звезде заработать такое совершенное тело.

Так, на одном из последних фото модель позировала в спортивном костюме. Амато надела черный топ с надписями, который выделил ее пышную грудь и показал тонкую талию.

Кроме того, модель надела маленькие шортики камуфляжной расцветки. Тонкая ткань обтянула упругие ягодицы Амато: "Крепкий орешек", и, в общем, образ получился невероятно горячим.

Звезда смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы.

"Любовь - единственное лекарство", - написала Николь.

За 16 часов пост получил более 6000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети признавались, что для них модель - самая красивая девушка во вселенной, а ее формы просто невероятные.

Напомним, Николь Амато предстала в крохотном купальнике, который едва прикрывал ее прелести.

На видео в Сториз звезда нежилась под лучами солнца на шезлонге.

Красотка держала своего любимца, которого обняла под подмышкой. Сильный ветер поднял ему ушко, в результате получилось очень забавно.

Ранее сообщалось, что Николь Амато хвасталась большой грудью. Красотка продемонстрировала пышные формы в маленьком синем бикини. Крохотный лифчик обтянул пышную грудь, прикрыв лишь самое интимное.

Напомним также, что Николь Амато предстала в коротком облегающем топе, который просто шикарно выделил ее пышные формы.

Также модель была в облегающих леггинсах.

Примечательно, что во время фотографирования звезда пила коктейль.

Напомним, Николь Амато разделась прямо на пляже и потрясла великолепными видами: "Нереальное тело".

Как сообщала Politeka, влажная Николь Амато засветила пикантные места в дырявом купальнике.

Также Politeka писала, что Николь Амато в трусах и тесном топе заставила собой любоваться: "Идеальные батоны"