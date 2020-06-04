Известная американская фитнес-модель Николь Амато продемонстрировала сочные прелести 

Красотка активно занимается спортом, регулярно выкладывая видео и фото из зала, пишет Politeka.net. Именно упорные тренировки помогли звезде заработать такое совершенное тело. 

Так, на одном из последних фото модель позировала в спортивном костюме. Амато надела черный топ с надписями, который выделил ее пышную грудь и показал тонкую талию. 

Кроме того, модель надела маленькие шортики камуфляжной расцветки. Тонкая ткань обтянула упругие ягодицы Амато: "Крепкий орешек", и, в общем, образ получился невероятно горячим. 

Звезда смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы. 

Популярные статьи сейчас

Победитель "Евровидения-2009" Александр Рыбак борется за свою жизнь: "Затронуло не только мозг, но и..."

Украинцы массово избавляются от доллара, важное заявление НБУ: что происходит с курсом валют

"Холостяк" Макс Михайлюк после скандала с изменой вывалил горькую правду: "Хотел оставить все, как есть, но..."

Юная невестка Пугачевой на природе показала свою красоту крупным планом: «Вау, какая нежная»
Показать еще

"Любовь - единственное лекарство",  - написала Николь. 

За 16 часов пост получил более 6000 лайков и много комментариев. 

Пользователи сети признавались, что для них модель - самая красивая девушка во вселенной, а ее формы просто невероятные. 

Напомним, Николь Амато предстала в крохотном купальнике, который едва прикрывал ее прелести. 

На видео в Сториз звезда нежилась под лучами солнца на шезлонге.

Красотка держала своего любимца, которого обняла под подмышкой. Сильный ветер поднял ему ушко, в результате получилось очень забавно.

Ранее сообщалось, что Николь Амато хвасталась большой грудью. Красотка продемонстрировала пышные формы в маленьком синем бикини.  Крохотный лифчик обтянул пышную грудь, прикрыв лишь самое интимное. 

Напомним также, что Николь Амато предстала в коротком облегающем топе, который просто шикарно выделил ее пышные формы. 

Также модель была в облегающих леггинсах. 

Примечательно, что во время фотографирования звезда пила коктейль. 

Напомним, Николь Амато разделась прямо на пляже и потрясла великолепными видами: "Нереальное тело".

Как сообщала Politeka, влажная Николь Амато засветила пикантные места в дырявом купальнике.

Также Politeka писала, что Николь Амато в трусах и тесном топе заставила собой любоваться: "Идеальные батоны"