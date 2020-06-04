Відома співачка Тіна Кароль влаштувала тренування в стильному образі прямо біля стіни спортзалу

Артистка після настання карантину вирішила не ігнорувати прохання шанувальників і нарешті стала особисто вести свій профіль в Instagram. Тепер кожен день Тіна показує в розділі Сторі різні кадри з дому, а також свої тренування, які проводить в особистому спортзалі без допомоги тренера, повідомляє Politeka.

Так, в цей раз співачка з'явилася в порожньому спортзалі без будь-яких укладок Тіна, з розпущеним волоссям блідого відтінку і в природному вигляді потренувалася прямо у стіни.

Блідо-рожевий костюм щільно обтягнув фігуру артистки, показуючи тим самим результат її численних тренувань. Пікантності додає незвичайний малюнок на костюмі зірки. Артистка продемонструвала стійку на руках

Як відомо співачка щодня тренується з м'ячем, любить досить довго стрибати на скакалці і навіть встигла представити кілька вправ, які виконує интеревально - в перервах між виконанням планки, скручувань і вправ на стегна.

«Стронг герл 😂❤️❤️❤️», «Спорт - це сила!Спорт - це життя! Тіна мене кожен раз мотивує❤️», «Ех, не ворожить поки Дан... 😂», «наша Спортсменка,люблю безмежно.😍💖», «Захоплюємося нею 🤤💥», «Моя мотивація😻😻😻», «😍найулюбленіша мотивашечка і улыбашка!!! беремо приклад! 😇цінуємо, любимо, сумуємо! ❤️», «@tina_karol мій мотиватор до спорту на самоізоляції❤️».

Не секрет, що Тіні приписують бурхливий роман разом з Даном Баланом, з яким брала участь на шоу "Голос". Артистка прославилася на проекті не тільки стильними нарядами і виступами з талановитими учасниками, але ще й романтичними моментами з чоловіком. Вчора зірці також вдалося вразити фото з молодим і симпатичним артистом.

"Незнайомцем" виявився головний продюсер "Танців з зірками" Володимир Завадюк. Тепер шанувальники гадають, у якому новому проекті з'явиться їхня улюблениця Тіна Кароль:

«Рідна @tina_karol була в гостях. Як думаєте, які проекти ми готуємо?», - написав Володимир.

Шанувальники тут же почали гадати, який проект їх чекає:

«Танці з Даном😂😂👍👍», «Інше питання: де Балан???», «ДанТина в зборі 😂 Тинка красуня як завжди ❤️ малятко наша 🔥», «сподіваюся танці з зірками, а Тіна ведуча))», «Тільки не на танці!😓 Куди завгодно тільки не танцювати! ТІНА ЙДИ НА БИТВУ ЕКСТРАСЕНСІВ ТІЛЬКИ НЕ НА ТАНЦІ ПРОШУУУУУУУ. P. S. Десь у світі один фандом ДанТины вийшов у вікно від горя...», «Голос за кадром ?😍💞», «Танці з зірками. І там буде Дано».

Нагадаємо, як виглядав Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тіна Кароль його не знає

Як повідомляла Politeka, невгамовна Кароль змусила хвилюватися Балана, в мережі не витримали

Також Politeka писала, що Кароль в червоній сукні приголомшила видом перед молодим красенем