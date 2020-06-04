Известная певица Тина Кароль устроила тренировку в стильном образе прямо у стены спортзала

Артистка после наступления карантина решила не игнорировать просьбы поклонников и наконец-то стала лично вести свой профиль в Инстаграм. Теперь каждый день Тина показывает в разделе Стори разные кадры из дома, а также свои тренировки, которые проводит в личном спортзале без помощи тренера, сообщает Politeka.

Так, в этот раз певица появилась в пустом спортзале без каких-либо укладок Тина, с распущенными волосами бледного оттенка и в естественном виде потренировалась прямо у стены.

Бледно-розовый костюм плотно обтянул фигуру артистки, показывая тем самым результат ее многочисленных тренировок. Пикантности придает необычный рисунок на костюме звезды. Артистка продемонстрировала стойку на руках

Как известно певица каждый день тренируется с мячом, любит довольно долго прыгать на скакалке и даже успела представить несколько упражнений, которые выполняет интеревально - в перерывах между выполнением планки, скручиваний и упражнений на бедра.

«Стронг герл 😂❤️❤️❤️», «Спорт- это сила!Спорт- это жизнь! Тина меня каждый раз мотивирует❤️», «Эх, не ворожит пока Дан... 😂», «Спортсменка наша,люблю безгранично.😍💖», «Восхищаемся ею 🤤💥», «Моя мотивация😻😻😻», «😍самая любимая мотивашечка и улыбашка!!! берем пример! 😇ценим, любим, скучаем! ❤️», «@tina_karol мой мотиватор к спорту на самоизоляции❤️».

Не секрет, что Тине приписывают бурный роман вместе с Даном Баланом, с которым участвовала на шоу "Голос". Артистка прославилась на проекте не только стильными нарядами и выступлениями с талантливыми участниками, но еще и романтичными моментами с мужчиной. Вчера звезде также удалось поразить фото с молодым и симпатичным артистом.

"Незнакомцем" оказался главный продюсер "Танцев со звездами" Владимир Завадюк. Теперь поклонники гадают, в каком новом проекте появится их любимица Тина Кароль:

«Родная @tina_karol была в гостях. Как думаете, какие проекты мы готовим?», - написал Владимир.

Поклонники тут же принялись гадать, какой проект их ждет:

«Танцы с Даном😂😂👍👍», «Другой вопрос: где Балан???», «ДанТина в сборе 😂 Тинка красотка как всегда ❤️ малышка наша 🔥», «надеюсь танцы со звездами, а Тина ведущая))», «Только не на танцы!😓 Куда угодно только не танцевать! ТИНА ИДИ НА БИТВУ ЭКСТРАСЕНСОВ ТОЛЬКО НЕ НА ТАНЦЫ ПРОШУУУУУУУ. P.S. Где-то в мире один фандом ДанТины вышел в окно от горя...», «Голос за кадром ?😍💞», «Танцы со звёздами. И там будет Дан».

Напомним, как выглядел Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тина Кароль его не знает

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