Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала, як веселиться в спортзалі разом з подругою

В цей раз співачка блиснула фігурою в тісному спортивному костюмі разом з подругою і вразила не тільки яскравою посмішкою, але і розміром свого деколтье. Дівчата виглядали просто потрясаще, пише Politeka.

За словами Астаф'євої, чоловіки в першу чергу звертають на п'яту точку в жіночій фігурі. При цьому в спортзалі дівчина часто багато приділяє часу своїм формам, але не акцентуючи увагу саме на сідничних м'язах.

"Звичайно, всі дивляться на попу. Але для мене попа в контексті окремого існування – це неможливо. Для мене головне – пропорції. І те, як дівчина вміє себе подавати", – заявила співачка.

"Мені треба більше займатися спортом, а також трохи схуднути", – заявив раніше співачка.

Також вона розповіла, що поки що задоволена тим, що з нею відбувається, як вона себе почуває і як змінюється її загальний стан і тіло.

Також українська фешн-фотограф і зірка шоу "Топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк порадувала черговими відвертими фото української співачки Даші Астаф'євої.

На знімку українська співачка постала зовсім голою, вона навіть не стала прикриватися або соромитися фігури.

«Ми з @da_astafieva знімалися на безпечній відстані ще до того, як це стало мейнстрімом 😷😜, а @juli_shvetsova кадровала нас за допомогою «портрета» на айфоне з іншого куточка,— благо президентський номер @bankhotellviv дозволяв перекрикуватися з ехо 😅🎥», - написала Соня.

Ось що відповіли фанати:

«Яка атмосферна😍», «Прикольно, що творять ❤️», «Боже, яка краса😍😍🔥», «це дуже красиво 😻✨✨», «Шикарне фото 😍🔥», «Як красиво😍», «Боже😍😍😍😍», «Який у вас цибулю 👍😁», «😻😻шикарні😻😻», «Ну як це пожежа винести 🔥😘 ідеальна @da_astafieva 😘😘😘 вже теж хочу до тебе на зйомку».

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