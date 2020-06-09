Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала, как веселится в спортзале вместе с подругой
В этот раз певица сверкнула фигурой в тесном спортивном костюме вместе с подругой и поразила не только яркой улыбкой, но и размером своего деколтье. Девушки выглядели просто потрясаще, пишет Politeka.
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По словам Астафьевой, мужчины в первую очередь обращают на пятую точку в женской фигуре. При этом в спортзале девушка часто уделяет много времени своим формам, но не акцентируя внимание именно на ягодичных мышцах.
"Конечно, все смотрят на попу. Но для меня попа в контексте отдельного существования – это невозможно. Для меня главное – пропорции. И то, как девушка умеет себя подавать", – заявила певица.
"Мне надо больше заниматься спортом, а также немного похудеть", – заявила ранее певица.
Также она рассказала, что пока что довольна тем, что с ней происходит, как она себя чувствует и как меняется ее общее состояние и тело.
Также украинская фешн-фотограф и звезда шоу "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк порадовала очередными откровенными фото украинской певицы Даши Астафьевой.
На снимке украинская певица предстала совершенно обнаженной, она даже не стала прикрываться или стесняться фигуры.
«Мы с @da_astafieva снимались на безопасном расстоянии еще до того, как это стало мейнстримом 😷😜, а @juli_shvetsova кадровала нас с помощью «портрета» на айфоне из другого уголка,— благо президентский номер @bankhotellviv позволял перекрикиваться с эхо 😅🎥», - написала Соня.
Вот что ответили фанаты:
«Какая атмосферная😍», «Прикольно, что творят ❤️», «Боже, какая красота😍😍🔥», «это очень красиво 😻✨✨», «Шикарное фото 😍🔥», «Как красиво😍», «Боже😍😍😍😍», «Какой у вас лук 👍😁», «😻😻шикарные😻😻», «Ну как этот пожар вынести 🔥😘 идеальная @da_astafieva 😘😘😘 уже тоже хочу к тебе на сьемку».
Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире
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