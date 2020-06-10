Учасниця шоу "Холостяк 10" з Максом Михайлюком Даша Ульянова показала свою розтяжку і розповіла про взуття
На фото Ульянова показує себе в джинсах і кросівках, а образ доповнила чорною футболкою та окулярами. Красуня стояла в ліфті й задерла ногу на рівень голови, поки себе знімала в дзеркало на телефон. Тому на кадрі можна оцінити не тільки красу красуні, але і її ефектну розтяжку. Про це пише Politeka.net.
"На що Ви звертаєте увагу, коли вперше бачите людину? Хтось дивиться на одяг, хто-то на годинник, хтось на волосся, шкіру і т. д. А у мене погляд відразу ж падає на взуття. З того, яке взуття одягнено на людину я одразу можу оцінити який людина знаходиться переді мною. І,причому, не грає ролі вартість і популярність бренду, важливо саме те як вона виглядає: шкіряна або замшева, чиста чи брудна, яскрава або класична і навіть товщина підошви і висота каблука має значення. Так, наприклад, якщо переді мною людина в чистих замшевих класичних туфлях,то швидше за все ця людина уважна до деталей, педантична і вимоглива. Якщо в яскравих салатових кедах зі слідами шкарпетки і пилу, значить людина активна, життєрадісна і любить виділятися з натовпу.
Бузова в ліфчику і рожевій перуці осрамилася на сцені, кадри: "Бездарна співачка"
Екс-фаворитка "Холостяка" Макса Михайлюка вразила видом без макіяжу: "Відразу перевершила Дашу"
Красуня з "Квартал 95" зірвала з себе сукню і без сорому покрутила принадами: "До моря готова"
Новий курс долара, несподівані умови МВФ та пенсія у спадок – головне за ніч
Цікаво, а що Ви скажете про людину в білосніжних актуальних шкіряних кедах? Я ось їх вибрала не просто так, але мені цікава Ваша думка і зійдеться воно з моєю))", - написала Вона.
Фанати поставили більше 20 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Як завжди гармата", "Ти надихаєш мене", "Головне при покупці такої взуття, стежити за її чистотою Жахливо , коли біла взуття , потім стає чорною і брудною , а чоловік її не миє)", "Це показує, що людина ніжна, щирий і просто дуже красива", "Білий колір універсальний, зараз їх все носять".
Нагадаємо, ідеальна "холостячка" Михайлюка показала, якою була до схуднення
Також Politeka писала, гаряча переможниця "Холостяка" показала, якою була до пластики
А ще Politeka повідомляла, що Даша з "Холостяка" на зло Михайлюку знялася топлес і заговорила про справжньої перемоги