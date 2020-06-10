Учасниця шоу "Холостяк 10" з Максом Михайлюком Даша Ульянова показала свою розтяжку і розповіла про взуття

На фото Ульянова показує себе в джинсах і кросівках, а образ доповнила чорною футболкою та окулярами. Красуня стояла в ліфті й задерла ногу на рівень голови, поки себе знімала в дзеркало на телефон. Тому на кадрі можна оцінити не тільки красу красуні, але і її ефектну розтяжку. Про це пише Politeka.net.

"На що Ви звертаєте увагу, коли вперше бачите людину? Хтось дивиться на одяг, хто-то на годинник, хтось на волосся, шкіру і т. д. А у мене погляд відразу ж падає на взуття. З того, яке взуття одягнено на людину я одразу можу оцінити який людина знаходиться переді мною. І,причому, не грає ролі вартість і популярність бренду, важливо саме те як вона виглядає: шкіряна або замшева, чиста чи брудна, яскрава або класична і навіть товщина підошви і висота каблука має значення. Так, наприклад, якщо переді мною людина в чистих замшевих класичних туфлях,то швидше за все ця людина уважна до деталей, педантична і вимоглива. Якщо в яскравих салатових кедах зі слідами шкарпетки і пилу, значить людина активна, життєрадісна і любить виділятися з натовпу.

Цікаво, а що Ви скажете про людину в білосніжних актуальних шкіряних кедах? Я ось їх вибрала не просто так, але мені цікава Ваша думка і зійдеться воно з моєю))", - написала Вона.

Фанати поставили більше 20 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Як завжди гармата", "Ти надихаєш мене", "Головне при покупці такої взуття, стежити за її чистотою Жахливо , коли біла взуття , потім стає чорною і брудною , а чоловік її не миє)", "Це показує, що людина ніжна, щирий і просто дуже красива", "Білий колір універсальний, зараз їх все носять".

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