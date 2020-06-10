Участница шоу "Холостяк 10" с Максом Михайлюком Даша Ульянова показала свою растяжку и рассказала об обуви

На фото Ульянова показывает себя в джинсах и кроссовках, а образ дополнила черной футболкой и очками. Красотка стояла в лифте и задрала одну ногу на уровень головы, пока себя снимала в зеркало на телефон. Поэтому на кадре можно оценить не только красоту красавицы, но и ее эффектную растяжку. Об этом пишет Politeka.net.

"На что Вы обращаете внимание, когда первый раз видите человека? Кто-то смотрит на одежду, кто-то на часы, кто-то на волосы, кожу и т.д. А у меня взгляд сразу же падает на обувь. По тому, какая обувь одета на человеке я сразу же могу оценить какой человек находится передо мной. И,причем, не играет роли стоимость и известность бренда, важно именно то как она выглядит:кожаная или замшевая, чистая или грязная, яркая или классическая и даже толщина подошвы и высота каблука имеет значение. Так, например, если передо мной человек в чистых замшевых классических туфлях,то скорее всего этот человек внимателен к деталям, педантичен и требователен. Если в ярких салатовых кедах со следами носки и пыли, значит человек активен, жизнерадостен и любит выделяться из толпы.

Интересно, а что Вы скажите о человеке в белоснежные актуальных кожаных кедах? Я вот их выбрала не просто так, но мне интересно Ваше мнение и сойдется ли оно с моим))", - написала Даша.

Фанаты поставили больше 20 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Как всегда пушка", "Ты вдохновляешь меня", "Главное при покупке такой обуви, следить потом за её чистотой Ужасно , когда белая обувь , потом становиться чёрной и грязной , а человек ее не моет)", "Это показывает что человек нежный, искренний и просто очень красивый", "Белый цвет универсальный, сейчас их все носят".

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