Відома українська модель Маргарита Паша, "Міс Україна 2019", показала, як тримає себе в тонусі

На кадрах красуня робить віджимання від підлоги. Маргарита позувала в кросівках, топі і обтягуючих лосинах. Паша вирішила цього разу провести тренування не в спортзалі, а на свіжому повітрі у парку Феофанія, що в Києві. Кадри вийшли мотивуючими і гарячими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Добре ,бадьорий ранок))

Ми вже потренувалися ,а Ви прокидаєтеся рано !? P. s. Мені вже шкода мого майбутнього чоловіка", - написала Паша.

Фанати подивилися ролик майже дві тисячі разів і написали кілька коментарів:

"Краса яка, підкажіть, будь ласка, трек на відео", "Встала в 7, вже йду з залу", "Він повинен бути такий же фанат спорту", "Мені себе не шкода", "Чоловіка не треба жаліти, чоловіка треба радувати: зовнішністю характером ставленням. Чарівно виглядаєш зарядка енергійно граціозна. Гарного дня!", "красива фігура", "Мені теж))".

Раніше ми повідомляли, що відома українська модель Маргарита Паша, Міс Україна 2019, посвітила своїми красотами на вулиці.

На фото Маргарита сидить біля клумби в одному чорному купальнику. На Паші нічого іншого не було, навіть взуття, модель розсунула ноги і склала між ними руки. Дівчина закрила очі від задоволення і підняла голову до сонця.

Нагадаємо, найкрасивіша дівчина України оголилася і викликала фурор

Також Politeka повідомляла, що скандальна Міс Україна роздяглася, показала пишний бюст і розповіла про пластичної операції

А ще Politeka писала, що скандальна Міс Україна без ліфчика похвалилася ідеальними рельєфами



