Известная украинская модель Маргарита Паша, "Мисс Украина 2019", показала, как держит себя в тонусе

На кадрах красавица делает отжимания от пола. Маргарита позировала в кроссовках, топе и обтягивающих лосинах. Паша решила в этот раз провести тренировку не в спортзале, а на свежем воздухе в парке Феофания, что в Киеве. Кадры получились мотивирующими и горячими. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Доброе ,бодрое утро))

Мы уже потренировались ,а Вы рано просыпаетесь !? P.s. Мне уже жалко моего будущего мужа", - написала Паша.

Фанаты посмотрели ролик почти две тысячи раз и написали несколько комментариев:

"Красота какая, подскажите, пожалуйста, трек на видео", "Встала в 7, уже иду с зала", "Он должен быть такой же фанат спорта", "Мне себя не жалко", "Мужа не нужно жалеть, мужа нужно радовать: внешностью характером отношением. Выглядишь волшебно зарядка энергично грациозная. Отличного дня!", "красивая фигура", "Мне тоже))".

Ранее мы сообщали, что известная украинская модель Маргарита Паша, Мисс Украина 2019, посветила своими красотами на улице.

На фото Маргарита сидит возле клумбы в одном черном купальнике. На Паше ничего другого не было, даже обуви, модель раздвинула ноги и сложила между ними руки. Девушка закрыла глаза от удовольствия и подняла голову к солнцу.

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