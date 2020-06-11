10 червня в Іспанії відновилися футбольні змагання матчем дограванням 20-го туру іспанської Сегунди між "Райо Вальєкано" та "Альбасете".

Однак матч було перервано через образи на адресу українського форварда гостей Романа Зозулі.

Українець вийшов на поле стартовому складі і перебував на полі у складі "Альбасете" до фінального свистка. Передає Politeka.net.

Матч завершився перемогою "Райо" з рахунком 1:0. При цьому вболівальники "Райо Вальєкано" все одно не залишили українського нападника в спокої. Перед грою біля домашньої арени клубу з'явився банер, який свідчив: "Зозуля був і залишається й*****м нацистом".

Раніше повідомлялося, що український футболіст Роман Зозуля на футбольному матчі зіткнувся з колегою по команді і пошкодив йому пах.

Неприємний інцидент стався на грі команди Зозулі «Альбасете» проти «Уеска». В ході напруженої гри у власному штрафному хоні українець випадково завдав травму Маріано Біттоло. Зозуля ненавмисно ногою вдарив аргентинця в пах.

Футболіст впав на землю і скорчився від болю. Спортсмена доставили в лікарню, де йому наклали десять швів на пеніс. Лікарі повідомляють, що 27-річний спортсмен отримав незначні травми і скоро відновиться.

Відзначимо, що футбольний матч завершилася нічиєю.

Також ми писали, що команда Зозулі не вийшла на другий тайм поєдинку в Мадриді через потік образ на адресу футболіста.

Матч 20-го туру іспанської Сегунди між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" в Мадриді був зірваний через мерзенну поведінку фанатів щодо українського форварда Романа Зозулі.

В кінці першого тайму "ліві" ультрас "Райо" почали скандувати "Зозуля – гр*****й нацист" ("Roman Zozulia puto nazi"). Арбітр зупинив матч на кілька хвилин, але команди все ж таки дограли перший тайм, він завершився з рахунком 0:0.

Нагадаємо, раніше Зозуля заговорив на іспанською та прокоментував свій перехід.

Як повідомляла Politeka, Зозуля ледь не позбавив футболіста чоловічої гідності.