10 июня в Испании возобновились футбольные соревнования матчем дограванням 20-го тура испанской Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете".

Однако матч был прерван из-за оскорбления в адрес украинского форварда гостей Романа Зозули.

Украинец вышел на поле в стартовом составе и пробыл на поле в составе "Альбасете" до финального свистка. Передает Politeka.net.

Матч завершился победой "Райо" со счетом 1:0. При этом болельщики "Райо Вальекано" все равно не оставили украинского нападающего в покое. Перед игрой возле домашней арены клуба появился баннер, который гласил: "Зозуля был и остается и*****м нацистом".

Ранее сообщалось, что украинский футболист Роман Зозуля на футбольном матче столкнулся с коллегой по команде и повредил ему пах.

Неприятный инцидент произошел на игре команды Кукушки «Альбасете» против «Уэска». В ходе напряженной игры в собственной штрафной хони украинец случайно нанес травму Мариано Біттоло. Зозуля нечаянно ногой ударил аргентинца в пах.

Футболист упал на землю и скорчился от боли. Спортсмена доставили в больницу, где ему наложили десять швов на пенис. Врачи сообщают, что 27-летний спортсмен получил незначительные травмы и скоро восстановится.

Отметим, что футбольный матч завершилась ничьей.

Также мы писали, что команда Зозули не вышла на второй тайм поединка в Мадриде через поток оскорблений в адрес футболиста.

Матч 20-го тура испанской Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" в Мадриде был сорван из-за мерзкое поведение фанатов относительно украинского форварда Романа Зозули.

В конце первого тайма "левые" ультрас "Райо" начали скандировать "Кукушка – гр*****и нацист" ("Roman Zozulia puto nazi"). Арбитр остановил матч на несколько минут, но команды все же доиграли первый тайм, он завершился со счетом 0:0.

Напомним, ранее Зозуля заговорил на испанском и прокомментировал свой переход.

Как сообщала Politeka, Зозуля едва не лишил футболиста мужского достоинства.