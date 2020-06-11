Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи "Nikita" показала, завдяки чому володіє ідеальною фігурою

Красуня мало не кожен день хвалиться формами у своєму Instagram, пише Politeka.net. Звичайно, для того, щоб володіти ідеальною фігурою, потрібно багато займатися спортом.

Зірка опублікувала відео в розділі сторіз, де показує своє спекотне тренування на даху з видом на Київ.

Співачка вибрала для занять незвичний костюм, підключеному до спеціального апарату.

Обладнання за допомогою сенсорів посилає до м'язів електричні сигнали, аналогічні імпульсів нервової системи, в результаті час занять скорочується, а ефект буде, як після тривалої повноцінної роботи в спортзалі.

Попри серйозність такого костюма, все ж він вміє і підкреслювати фігуру. Щільна тканина облягла пишні груди зірки, а також виділила пружні сідниці. Загалом, тіло на 100 балів.

Закінчила її образ туга косичка.

Анастасія присідала, рухала ногами і навіть піднімалася по сходах.

Через те, що кадри були оприлюднені в сторіз, ніхто не зміг їх прокоментувати відкрито, але, ймовірно, користувачі мережі засипали красуню приємними повідомленнями.

Нагадаємо, Анастасія Кумейко постала в обтягуючій маєчці з сіточкою в районі грудей. Тонкі чорні легінси обтягнули неймовірні достоїнства артистки. Тіло виглядає просто досконалим.

Зірка стала на голову, витягнувши ніжки перед собою.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Кумейко сиділа на колінах на ліжку, розвернувшись п'ятою точкою до камери. Зірка взялася за волосся і підняла їх вгору, роблячи архівний кадр максимально соковитим.

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