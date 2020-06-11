Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы "Nikita" показала, благодаря чему обладает идеальной фигурой

Красотка чуть ли не каждый день хвастается формами в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Конечно, для того, чтобы обладать идеальной фигурой, нужно много заниматься спортом.

Звезда опубликовала видео в разделе сториз, где показывает свою жаркую тренировку на крыше с видом на Киев.

Певица выбрала для занятий необычный костюм, подключенному к специальному аппарату.

Оборудование с помощью сенсоров посылает к мышцам электрические сигналы, аналогичные импульсам нервной системы, в результате время занятий сокращается, а эффект будет, как после длительной полноценной работы в спортзале.

Несмотря на серьезность такого костюма, все же он умеет и подчеркивать фигуру. Плотная ткань обтянула пышную грудь звезды, а также выделила упругие ягодицы. В общем, тело на 100 баллов.

Завершила ее образ тугая косичка.

Анастасия приседала, двигала ногами и даже взбиралась по лестнице.

Так как кадры были обнародованы в сториз, никто не смог их прокомментировать открыто, но, вероятно, пользователи сети засыпали красотку приятными сообщениями.

Напомним, Анастасия Кумейко предстала в обтягивающей маечке с сеточкой в районе груди. Тонкие черные леггинсы обтянули невероятные достоинства артистки. Тело выглядит просто совершенным.

Звезда встала на голову, вытянув ножки перед собой.

Ранее сообщалось, что Анастасия Кумейко сидела на коленях на кровати, развернувшись пятой точкой к камере. Звезда взялась за волосы и подняла их вверх, делая архивный кадр максимально сочным.

Напомним, фигуристая экс-Nikita изогнулась ради пикантных кадров без штанов

А еще Politeka писала, что экс-Nikita в платье без белья восхитила необъятной упругостью

Также Politeka сообщала, что экс-Nikita сняла белье и показала в полупрозрачной ткани, чем лучше Астафьевой