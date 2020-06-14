Відома українська гімнастка Лілія Подкопаєва показала незвичайний ніжний образ

На фото красуня стоїть на дерев'яному містку в білому сарафані. Лілія розвернулася спиною до камери і спокусливо позувала перед фотографом. Особливої ніжності додала підсвітка мосту, а також захід сонця, адже вже був вечір. Фотографія вийшла дуже ніжною і світлою, хоча вже й вечоріло. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хай сонце сідає", - написала Лілія під фото.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Красиво", "Просто неймовірна", "Дуже гарно!!! Ви прекрасна ! Щастя вашій родині!", "як казково!", "Чарівна".

Повідомлялося, що українки екс-гімнастка Лілія Подкопаєва і співачка Ані Лорак зустрілися в Майямі.

Подруги Лілія Подкопаєва та Ані Лорак повечеряли на знаменитій віллі Джанні Версаче в Майямі (США).

Компанію українкам склали російські зірки - співаки Сергій Лазарєв і Філіп Кіркоров і композитор Ігор Крутой. Фотографію веселій компанії в Instagram виклав Лазарєв. «Грандіозний вечерю на віллі Версаче в колі друзів !! Філіп, спасибі, що зібрав нас усіх !! # Друзі # відпустку », - підписав знімок співак.

Повідомлялося, що українська гімнастка Лілія Подкопаєва два місяці тому народила третю дитину.

З тих пір, як Подкопаєва опублікувала у своєму Instagram фото з малятком, користувачі мережі вели спори з приводу можливого імені дитини. З'ясувалося, що спортсменка разом з чоловіком, бізнесменом Ігорем Дубинським, назвали дівчинку Евеліною.

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