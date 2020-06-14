Известная украинская гимнастка Лилия Подкопаева показала необычный нежный образ
На фото красавица стоит на деревянном мостике в белом сарафане. Лилия развернулась спиной к камере и соблазнительно позировала перед фотографом. Особой нежности добавила подсветка моста, а также заход солнца, ведь уже был вечер. Фотография вышла очень нежной и светлой, хотя уже и темнело. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Пусть солнце садится", - написала Лилия под фото.
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Фанаты поставили почти 3 тысячи лайков и написали несколько комментариев:
"Красиво", "Просто невероятная", "Очень красиво!!! Вы прекрасная ! Счастья вашей семье!", "как сказочно!", "Волшебная".
Сообщалось, что украинская гимнастка Лилия Подкопаева два месяца назад родила третьего ребенка.
С тех пор, как Подкопаева опубликовала в своем Инстаграм фото с малышкой, пользователи сети вели споры по поводу возможного имени ребенка.
Напомним, подкопаева понадеялась на примирение с Россией
А еще Politeka писала, что многодетная Подкопаева впечатлила фигурой в дерзком мини
Также Politeka сообщала, что подкопаева назвала Россию и Украину братскими народами