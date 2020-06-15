Молода американська фітнес-модель Соммер Рей показала неймовірні вигини у відвертому вбранні

Зірка часто хвалиться ідеальною фігурою у своєму Instagram, передає Politeka.net. На одних з останніх знімків модель позувала на вулиці біля піаніно, ледь не засвітивши найінтимніше. 

Соммер зав'язала хусточку на грудях, а на стегнах - чорну тканину. Завдяки відвертому вбранню виділилися груди моделі, а також засвітилася тонка талія і пружний живіт. 

Накачані ніжки привертають увагу своїми рельєфами. Образ доповнювали різні аксесуари.

Модель розпустила своє довге хвилясте волосся, і стала схожа на дику кішку. 

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Рей всіляко вигиналася і розставляла ноги, ледве приховавши найпікантніші місця. 

"Ти любиш мене чи просто подобаюся?", - підписала Рей. 

За 12 годин пост зібрав понад 900 тисяч лайків та багато коментарів. 

Користувачі мережі написали масу приємних коментарів. 

"Як же вона заводить!", - написав один з фанатів.

Зазначимо, фітнес-модель часто виставляла фото своїх сідниць в Instagram, як це називають - "белфі". Тепер багато хто вважає Соммер «кращими сідницями Інстаграму».

Нагадаємо, Соммер Рей  обрала вельми пікантний наряд. Вона одягла зелену сорочку на голе тіло і короткі шортики. Дівчина мила вікна і спокусливо дивилася в кадр. Сорочка розкривалася настільки, що шанувальники змогли розглянути груди моделі.

Раніше повідомлялося, що Соммер Рей позувала в мініатюрному купальнику, демонструючи бездоганні вигини.

При цьому в дзеркалі відображається задня частина моделі. Шанувальники тут же засипали її компліментами за таке відверте фото. 

Нагадаємо, що фігуриста Соммер Рей побешкетувала на підлозі в самих жарких позах: "найкрасивіша бунтарка".

Як повідомляла Politeka, молода фітнес-модель Соммер Рей вразила неймовірною фігурою: "Втерла носа Не Чері і Демі Роуз".

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