Молода американська фітнес-модель Соммер Рей показала неймовірні вигини у відвертому вбранні
Зірка часто хвалиться ідеальною фігурою у своєму Instagram, передає Politeka.net. На одних з останніх знімків модель позувала на вулиці біля піаніно, ледь не засвітивши найінтимніше.
Соммер зав'язала хусточку на грудях, а на стегнах - чорну тканину. Завдяки відвертому вбранню виділилися груди моделі, а також засвітилася тонка талія і пружний живіт.
Накачані ніжки привертають увагу своїми рельєфами. Образ доповнювали різні аксесуари.
Модель розпустила своє довге хвилясте волосся, і стала схожа на дику кішку.
З таким бюстом ліфчик не потрібен: українська Кардаш'ян крупним планом показала пікантні місця
Розповніла Кухар із "Танців з зірками" приголомшила зовнішністю на сцені: кадри метаморфоз
Фігуриста подруга Російської Кардашьян відкрила свої соковиті місця: Квітко є чому повчитися
Старіюча Бледанс повністю роздяглася і приголомшила витівкою на пляжі: «Волочкову підміняє»
Рей всіляко вигиналася і розставляла ноги, ледве приховавши найпікантніші місця.
"Ти любиш мене чи просто подобаюся?", - підписала Рей.
За 12 годин пост зібрав понад 900 тисяч лайків та багато коментарів.
Користувачі мережі написали масу приємних коментарів.
"Як же вона заводить!", - написав один з фанатів.
Зазначимо, фітнес-модель часто виставляла фото своїх сідниць в Instagram, як це називають - "белфі". Тепер багато хто вважає Соммер «кращими сідницями Інстаграму».
Нагадаємо, Соммер Рей обрала вельми пікантний наряд. Вона одягла зелену сорочку на голе тіло і короткі шортики. Дівчина мила вікна і спокусливо дивилася в кадр. Сорочка розкривалася настільки, що шанувальники змогли розглянути груди моделі.
Раніше повідомлялося, що Соммер Рей позувала в мініатюрному купальнику, демонструючи бездоганні вигини.
При цьому в дзеркалі відображається задня частина моделі. Шанувальники тут же засипали її компліментами за таке відверте фото.
Нагадаємо, що фігуриста Соммер Рей побешкетувала на підлозі в самих жарких позах: "найкрасивіша бунтарка".
Як повідомляла Politeka, молода фітнес-модель Соммер Рей вразила неймовірною фігурою: "Втерла носа Не Чері і Демі Роуз".
Також Politeka писала, що Соммер Рей перевершила апетитних красунь в одній білизні: "Спокушає до упаду".