Молодая американская фитнес-модель Соммер Рей показала невероятные изгибы в откровенном наряде

Звезда часто хвастается идеальной фигурой в своем Инстаграм, передает Politeka.net. На одних из последних снимков модель позировала на улице возле пианино, едва не засветив самое интимное.

Соммер завязала платочек на груди, а на бедрах - черную ткань. Благодаря откровенному наряду выделилась грудь модели, а также засветилась тонкая талия и упругий живот.

Накаченные ножки привлекают внимание своими рельефами. Образ дополняли различные аксессуары.

Модель распустила свои длинные волнистые волосы, и стала походить на дикую кошку.

Рей всячески изгибалась и расставляла ноги, еле скрыв самые пикантные места.

"Ты любишь меня или просто нравлюсь?", - подписала Рей.

За 12 часов пост собрал более 900 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали массу восхваляющих комментариев.

"Как же она заводит!", - написал один из фанатов.

Отметим, фитнес-модель часто выставляла фото своих ягодиц в Инстаграм, как это называют - "белфи". Теперь многие считают Соммер «лучшими ягодицами Инстаграма».

Напомним, Соммер Рей выбрала весьма пикантный наряд. Она надела зеленую рубашку на голое тело и короткие шортики. Девушка мыла окна и соблазнительно смотрела в кадр. Рубашка раскрывалась настолько, что поклонники смогли рассмотреть грудь модели.

Ранее сообщалось, что Соммер Рей позировала в миниатюрном купальнике, демонстрируя безупречные изгибы.

При этом в зеркале отображается задняя часть модели. Поклонники тут же засыпали ее комплиментами за столь откровенное фото.

Напомним, что фигуристая Соммер Рэй пошалила на полу в самых жарких позах: "Самая красивая бунтарка".

Как сообщала Politeka, молодая фитнес-модель Соммер Рэй впечатлила невероятной фигурой: "Утерла нос Ане Чери и Деми Роуз".

Также Politeka писала, что Соммер Рэй превзошла аппетитных красоток в одном белье: "Соблазняет до упада".