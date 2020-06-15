Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) вбралася в спортивний костюм

Красуня активно займається спортом, що видно по її шикарній фігурі, пише Politeka.net. На одних з недавніх фото зірка з'явилася в чорному топі, який обтягнув її шикарні груди.

Кассандра натягнула тугу тканину на пишні принади, які, здавалося, при одному незручному русі вистрибнуть з топа. На спині дві чорні товсті бретельки вп'ялися в шкіру моделі.

Також зірка одягла сині спортивні леггінси, що підкреслили її шикарну п'яту точку. Лосини піднялися до талії зірки, виділивши її стрункість.

Тісні леггінси сиділи на накачаних сідницях чудово, що було видно по фото ззаду. На цьому знімку Сьєнега підняла руки вгору, виставивши назад п'яту точку.

Варто відзначити, що фото були зроблені на природі. Модель позувала на камені, з якого відкривався неймовірний вид.

"Тільки що повернулася після сімейної поїздки в гори. Я відключалася, вивчала і співала пісні, які не чула багато років. Було приємно знову возз'єднатися з простими речами. ⛰", - підписала знімки красуня.

За три години пост зібрав понад 7000 лайків та багато коментарів. Користувачі мережі захопилися шикарною зовнішністю зірки, її відкритістю та невимушеністю.

"Вау, яке диво", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з'явилася в бікіні червоного кольору.

Від фігури красуні нереально відвести погляду. Тонка тканина купальника натягнулася на пишних формах.

Трусики-бікіні - сіли вище стегон. Вони були на високій посадці, заодно підкресливши тонку талію.

Нагадаємо, що страсна Кассандра Сьєнега полонила пишними формами в мікро-бікіні: "Ого, як соковито!".

А ще Politeka писала, що томна Кассандра Сьєнега показала рум'яну красу в бікіні з ниточок: "Пустотливе кошеня".

Також Politeka повідомляла, що гаряча Кассандра Сьєнега потягнула за мотузочки бікіні, засвітивши зайве: "Ух, яка".