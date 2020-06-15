Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) нарядилась в спортивный костюм

Красотка активно занимается спортом, что видно по ее шикарной фигуре, пишет Politeka.net. На одних из недавних фото звезда предстала в черном топе, который обтянул ее шикарную грудь.

Кассандра натянула тугую ткань на пышные прелести, которые, казалось, при одном неловком движении выпрыгнут из топа. На спине две черные толстые бретельки впились в кожу модели.

Также звезда надела синие спортивные леггинсы, подчеркнувшие ее шикарную пятую точку. Лосины поднялись к талии звезды, выделив ее стройность.

Тесные леггинсы сидели на накаченных ягодицах великолепно, что было видно по фото сзади. На этом снимке Сьенега подняла руки вверх, выставив назад пятую точку.

Стоит отметить, что фото были сделаны на природе. Модель позировала на камне, с которого открывался невероятный вид.

"Только что вернулась после семейной поездки в горы. Я отключалась, изучала и пела песни, которые не слышала много лет. Было приятно снова воссоединиться с простыми вещами. ⛰", - подписала снимки красотка.

За три часа пост собрал более 7000 лайков и много комментариев. Пользователи сети восхитились шикарной внешностью звезды, ее открытостью и непринужденностью.

"Вау, какое чудо", - написал один из поклонников.

Напомним, Кассандра Сьенега предстала в бикини красного цвета.

От фигуры красотки нереально отвести взгляда. Тонкая ткань купальника натянулась на пышных формах.

Трусики-бикини - сели выше бедер. Они были на высокой посадке, заодно подчеркнув тонкую талию.

Напомним, что страстная Кассандра Сьенега пленила пышными формами в микро-бикини: "Ого, как сочно!".

А еще Politeka писала, что томная Кассандра Сьенега показала румяную красоту в бикини из ниточек: "Озорной котенок".

Также Politeka сообщала, что горячая Кассандра Сьенега потянула за веревочки бикини, засветив лишнее: "Ух, какая".