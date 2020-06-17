Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95" показала, як займається спортом і розповіла своїй любові до нього

На фото Нікітіна позує у футболці і велотреках. Красуня доповнила образ довгими носками і кросівками. Катерина показала, як займається на турніку рукоході, а в кінці виконала кілька вправ, який не тільки показали її підготовку, але і продемонстрували її пікантні форми. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У дитинстві я завжди любила турніки)

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Прям обожнювала!!!

Особливо рукохід!!!

Похвалюся я навіть пацанів на районі переходила на ньом!

І ось в черговий раз на пробіжці вирішили з Танюхой випробувати і згадати дитинство)

Ви знаєте, тоді здавалося це було дуже важко, але насправді це не так вже й складно", - написала Катерина. 

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#всем_спорт В детстве я всегда любила турники) Прям обожала!!! Особенно рукоход!!!💔 Похвастаюсь я даже пацанов на районе перехаживала на нем!😈😂🤷🏼‍♀️ И вот в очередной раз на пробежке решили с Танюхой испробовать и вспомнить детство) Вы знаете, тогда казалось это было очень трудно, но на самом деле это не так уж и сложно🤷🏼‍♀️ ________________________________________ Уверена, что все в молодости любили такие штуки, не так ли!?👇🏻 Если проходил всегда весь рукоход ставь 💪🏻 в комментариях, посмотрим, сколько у меня тут спортсменов😈 ________________________________________ Озвучка 😂 любимой @tanet_vip 💪🏻❤️ Моя мотивация, мощь, душа 🙏🏻 ________________________________________ #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #никитина #женскийквартал #смех #улыбка #екатеринаникитина #нікітінакатерина Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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Фанати поставили більше тисячі лайків і написали кілька коментарів:

"Я дуже любила рукохід,тільки є один мінус на руках після рукохіду мозолі залишаються", "100% унікальний природний фітнес з позитивним результатом", "Мавпочка", "Я дуже люблю турнікет, моя землячка".

Повідомлялося, що українська актриса Катерина Нікітіна похвалилася бездоганною фігурою в тісному топі і міні-шортах.

«Трошки мотивації Вам в стрічку😈 Не варто чекати ПН, що б змінити своє життя! Починай тоді, коли відчуваєш, що готовий:👇🏻 Готовий змінити життя на краще!😈 Готовий займатися спортом не на пару днів, а на все життя!😈 Готовий харчуватися правильно і дотримуватися цього максимально», - йдеться в повідомленні.

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