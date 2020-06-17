Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95" показала, як займається спортом і розповіла своїй любові до нього
На фото Нікітіна позує у футболці і велотреках. Красуня доповнила образ довгими носками і кросівками. Катерина показала, як займається на турніку рукоході, а в кінці виконала кілька вправ, який не тільки показали її підготовку, але і продемонстрували її пікантні форми. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"У дитинстві я завжди любила турніки)
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Прям обожнювала!!!
Особливо рукохід!!!
Похвалюся я навіть пацанів на районі переходила на ньом!
І ось в черговий раз на пробіжці вирішили з Танюхой випробувати і згадати дитинство)
Ви знаєте, тоді здавалося це було дуже важко, але насправді це не так вже й складно", - написала Катерина.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали кілька коментарів:
"Я дуже любила рукохід,тільки є один мінус на руках після рукохіду мозолі залишаються", "100% унікальний природний фітнес з позитивним результатом", "Мавпочка", "Я дуже люблю турнікет, моя землячка".
Повідомлялося, що українська актриса Катерина Нікітіна похвалилася бездоганною фігурою в тісному топі і міні-шортах.
«Трошки мотивації Вам в стрічку😈 Не варто чекати ПН, що б змінити своє життя! Починай тоді, коли відчуваєш, що готовий:👇🏻 Готовий змінити життя на краще!😈 Готовий займатися спортом не на пару днів, а на все життя!😈 Готовий харчуватися правильно і дотримуватися цього максимально», - йдеться в повідомленні.
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